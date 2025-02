Trabajado empate del Jerez Industrial en Trebujena (1-1)

El Jerez Industrial no termina de despegar. La escuadra de José Manuel Mena ha empatado a uno ante el Trebujena en el Temblador Barrios en un partido disputado, igualado, con pocas oportunidades y encadena ya tres jornadas sin sumar de tres. De todos modos, aguanta el tirón y ahora sube un puesto en la tabla, es tercero con 32 puntos. La Roteña, que goleó 2-5 al Chipiona es segundo con 34 y el Racing Portuense, que perdió en el Fernández Marchán ante el Guadalcacín (2-1), sigue líder con 37. Cuarto y quinto, con 31, son Rota y Arcos, que perdieron ante Barbate (0-1) y Ciudad de Cádiz (2-1), respectivamente.

La cita entre rojillos y blanquiazules arrancó intensa, con una clara ocasión para los locales a los cinco minutos con un balón que se estrelló en palo de la meta defendida por Kike y a los once, penalti. Candi se tira al suelo para despejar un balón y le pega entre el pecho y la mano. El árbitro no lo ve, pero sí el línea, que estaba bastante más lejos. La pena máxima la transformó en el 1-0 David Piñero.

Con el marcador en contra, el Jerez Industrial, que llegaba a la cita necesitado tras tropezar en casa en el derbni con el Guadalcacín, intentó llegar y hubo intercambio de 'golpes', con aproximaciones a una y otra área. La más clara, una de Juan Chaves que el centrocampista no pudo concretar y la mandó alta. Las de los locales las solventó todas un Kike bastante seguro.

Mena realizó cambios en el descanso y su equipo ganó enteros y fue de menos a más. Los industrialistas querían el triunfo. La entrada de Dani Herrera y la mayor aportación del centrocampista Juanjo Garrido, que fue titular tras firmar esta misma semana procedente de la Lebrijana, cambió por completo la fisonomía de una escuadra blanquiazul que quería el empate, igualada que logró en una acción de fortuna en el minuto 53. Un mal despeje del guardameta Pablo pegó la espalda de Dani Herrera, que metió el cuerpo para taponar la salida, y acabó dentro. 1-1.

Con las tablas, el Jerez Industrial se asentó y buscó el segundo tanto, pero ya la pelota no iba a entrar. Juanjo y Juanlu sirvieron buenos centros que no encontraron rematador y Salvi Garrido también dispuso de una gran oportunidad, pero Pablo realizó una gran parada para negarle el tanto al atacante. El Trebujena también apretó, pero los visitantes no dieron concesiones.

Un punto que el combinado blanquiazul debe hacer bueno la próxima jornada en el Pedro Garrido en un choque que también se presenta apasionante e importante, ya que visita el campo de la Avenida Blas Infante el Club Deportivo Rota, que llegó a ser líder y encadena ahora mismo cuatro partidos sin vencer, con un empate y tres derrotas consecutivas.