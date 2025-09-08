El Jerez Industrial no pasa del empate sin goles ante el Ciudad de Cádiz

El Jerez Industrial inauguró la temporada en el Pedro S. Garrido con un empate sin goles ante el Ciudad de Cádiz en un partido marcado por la intensidad y la falta de acierto en los metros finales.

Desde el inicio, los pupilos de José Manuel Mena llevaron la iniciativa y buscaron con insistencia la portería rival, generando las ocasiones más claras del encuentro. La grada llegó a celebrar por momentos, pero hasta en dos ocasiones el balón se estrelló contra el palo, frustrando lo que pudo haber sido el primer triunfo de la campaña.

El Ciudad de Cádiz se mantuvo firme en defensa y resistió los envites industriales, firmando un punto valioso en un feudo siempre complicado. El Jerez Industrial suma así su primer punto en la clasificación, con la sensación de haber merecido más.

Por su parte, Xerez DFC B y Guaadalcacín iniciaron la temporada oficial con sendas derrotas. El filial cayó en La Granja 0-1 contra la UD Algaida, mientras que los pedáneos perdían 3-0 en el López Púa frente al Tarifa.

Los resultados de la primera jornada han sido:

Tarifa 3 - Guadalcacín 0

Xerez DFC B 0 - Algaida 1

Rayo Sanluqueño 0 - Arcos 0

Rota 2 - Roteña 1

Chiclana B 1 - Puerto Real 0

Barbate 2 - Guadiaro 0

Taraguilla 1- Trebujena 2

Jerez Industrial 0 - Ciudad de Cádiz 0

Clasificación

Los partidos de la segunda jornada son:

Sábado

Guadalcacín - Taraguilla (19:00)

Domingo