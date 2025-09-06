Jerez Industrial, Xerez DFC B y Guadalcacín, a escena

La Primera Andaluza arranca este fin de semana para los clubes jerezanos, Jerez Industrial, Xerez DFC B y CD Guadalcacín. Los blanquiazules juegan este domingo en el Pedro Garrido recibiendo a las 19:30 al Ciudad de Cádiz, mientras que azulinos y guadalcacileños se estrenan este mismo sábado, los xerecistas midiéndose a la UD Algaida en La Granja y los de David Navarro visitando al Tarifa, ambos encuentros a partir de las seis de la tarde.

El Jerez Industrial de José Manuel Mena parte un año más entre los favoritos a disputar la fase de ascenso a División de Honor. Los industrialistas han mantenido la base del equipo que la pasada temporada optó al ascenso, cayendo en la primera eliminatoria frente al Arcos. Sin embargo, el cuadro jereano ha perdido a su pieza más importante y codiciada, el delantero centro Dani Herrera, que optó por enrolarse en el San Fernando 1940, club creado por Monchi y que viene a sustituir al CD San Fernando, desaparecido por obra y desgracia del fondo inversor que lo enterró en la junta de accionistas (era SAD) del pasado 7 de agosto.

Los blanquiazules se han reforzado las últimas horas con el central Rafa González, futbolista de 19 años que ha pasado por las canteras del Veteranos Xerez, Alternativa y Marianistas; y Félix Salguero, también de 19 años, barqueño y con pasado en el Florida, además de los dos Xerez y el Comarca de Jerez. Al igual que González, también es central y destaca en la salida de balón. Estos dos jugadores aportarán competitividad a una plantilla que mantiene los pesos pesados de la campaña anterior.

Por su parte, el Xerez DFC B de Francis Pérez recibe a las seis de la tarde a la UD Algaida, club que se retiró la pasada temporada en División de Honor y que es una incógnita esta campaña en Primera Andaluza. Los azulinos, que lograron el ascenso a la categoría tras quedar campeones de Segunda el curso pasado, parten con el objetivo de hacer un buen año, lograr la permanencia y preparar a los jóvenes futbolistas por si en algún momento tienen que ayudar en el primer equipo.

El Guadalcacín, tras dos temporadas magníficas y quedándose a las puertas del play-off de ascenso el ejercicio pasado, vuelve a partir con David Navarro al frente del banquillo por tercera campaña consecutiva. El equipo azulón tiene una media de edad muy joven y apuesta un año más por firmar la permanencia, hacerse fuerte en el Fernández Marchán y no renunciar a cotas mayores una vez logrado el objetivo. El primer envite es contra el Tarifa en el López Púa ante un rival recién ascendido que la pasada temporada acabó subcampeón en Segunda Andaluza.

1ª Jornada

Sábado

Tarifa - Guadalcacín (18:00)

Xerez DFC B - Algaida (18:00)

Domingo