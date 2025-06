El Jerez Industrial pierde en Arcos (2-0) y se queda sin la final por el ascenso

No pudo ser. El Jerez Industrial no estará en la gran final por el ascenso a División de Honor. El equipo blanquiazul ha cerrado en el Antonio Gallardo con una derrota por 2-0 ante el Arcos la vuelta de la semifinal por el salto de categoría y una temporada complicada, en la que ha tenido que solventar situaciones complejas y en la que tuvo que cambiar hasta de entrenador tras la marcha de Bruno Herrero. Los industrialistas pelearon hasta el último momento y lograron clasificarse para disputar el play-off en la última jornada de la liga regular, pero no le ha dado para más. Un Arcos sólido y que ha realizado una excelente segunda vuelta le ha superado. Se llevó un empate del Pedro Garrido la pasada semana (0-0) y este domingo se ha impuesto en una cita que casi siempre tuvo a su favor en un campo que registró una gran entrada con dos aficiones entregadas.

José Manuel Mena, de inicio, apostó por Kike Reguero, Joselito, Jesús Serrano, Dani Jurado, Selu Olmo, Juan Chaves, Juanjo, Alberto Fernández, Manu Rojas, Salvi Garrido y Dani Herrera, mientras que Manuel Rosales salió con Michael, Rober, Xavi, Manu Gómez, Carretero, Calvo, José Mari, Antonio Juan, Adrián, Porrúa y Calderón. Con todo por decidir, las dos escuadras saltaron al verde con la intención de vencer y fue el combinado visitante el primero en avisar. Juan Chaves le robó la cartera a un defensa, se plantó delante del portero y, con todo a favor, la mandó fuera. Tras el susto, el Arcos replicó cinco minutos después. Carretero se sacó desde el balcón del área un trallazo que Kike desvió a córner.

A medida que el crono avanzaba, los industrialistas intentaban hacerse con el control para generar peligro, pero fueron los locales los que estuvieron a punto de adelantarse en el marcador a balón parado, con un tiro de Antonio Juan que se estrelló en el palo tras un saque de esquina. Y también a balón parado lo intentó el cuadro blanquiazul. Michael se lució para mandar a saque de esquina una falta bien ejecutada por Juanjo.

Superada la media hora, mazazo para el Jerez Industrial. Las acciones a balón parado se sucedían y, en esta oportunidad, la fortuna se alió con el Arcos. Antonio Juan, tras un rebote, mandó dentro un balón al que no llegó Kike en su salida después de una falta. 1-0. Minuto 34. Y otra vez de falta lo buscó el Industrial, pero Salvi Garrido mandó alto el lanzamiento directo.

Antes del descanso, el Arcos perdonó el 2-0. Un centro de Porrúa desde la banda izquierda no lo aprovechó Carretero solo delante de Kike, que estuvo acertado para mandar el esférico a córner.

El Jerez Industrial se tenía que jugar el todo por el todo tras la reanudación. Mena realizó cuatro cambios -Candi, Tejero, Petaca y Legupín entraron en acción- y los blanquiazules pisaron el acelerador, pero ni Dani Herrera ni el recién incorporado Legupín acertaron a resolver una jugada que acabó con el balón en saque de esquina. Y justo después, polémica. Los industrialistas reclamaron al colegiado penalti cuando Petaca se marchaba solo para plantarse delante del portero y fue agarrado.

El mismo Petaca falló a renglón seguido una clara opción, que mandó fuera, lo mismo que Cristian Tejero. Eran los mejores minutos del combinado de Mena, que recibió un golpe definitivo en el minuto 73 con el 2-0 del Arcos. Un pase al hueco que se colcó entre la defensa lo convirtió Carlos Cabas para dar dejar visto para sentencia el pase a la final de su equipo.

El 2-0 pesó como una losa y el Jerez Industrial ya no fue capaz ni de recortar distancias y eso que Dani Herrera lo tuvo todo a su favor para hacer el 2-1 a puerta vacía. Ahora, el Arcos se las verá a doble partido en la final con el Racing Portuense, que se este domingo por la mañana se ganó la otra plaza tras sufrir muchísimo ante un Rota que forzó la prórroga tras cerrar con empate los dos partidos, 1-1 en la ida y 0-0 en la vuelta. Los racinguistas han pasado en el José del Cuvillo por la ventaja que les concedía el haber terminado primeros.