El Xerez DFC B cometió alineación indebida en el partido contra el Jerez Industrial

El Xerez DFC B ha vuelto a tropezar en la misma piedra. El equipo azulino cometió alineación indebida en el partido que disputó contra el Jerez Industrial, que acabó con el resultado de 0-2 para los blanquiazules. El Comité de Competición ha modificado el resultado del encuentro, ahora es de 0-3, y le ha restado tres puntos en la tabla clasificatoria, por lo que el equipo que prepara Francis pasa de los 17 a los 14 puntos, ocupando la 13ª posición y con 8 por encima del descenso que marca la Roteña.

El club azulino ya incurrió en una alineación indebida la temporada pasada cuando marchaba líder de la Segunda Andaluza. Aquella sanción fue más dura porque le restaron 6 puntos -los 3 del triunfo y otros 3 por la infracción- y el equipo tuvo que realizar una segunda vuelta casi perfecta para lograr el ascenso a Primera Andaluza, logro que además consiguió como campeón.

En esta ocasión, la alineación indebida se debe al quebrantamiento de sanción del futbolista Moussa Kharbouch. El jugador inició la temporada en la UD Algaida, siendo sancionado en la segunda jornada con dos encuentros. Posteriormente, firmaba en el Xerez DFC B y cumplía el primero de los partidos contra el Chiclana B, siendo alineado indebidamente en el siguiente contra el Ciudad de Cádiz. Sin embargo, no hubo reclamación tras ese encuentro, el futbolista volvió a jugar frente al Jerez Industrial y ahí se personó su anterior club, la UD Algaida, reclamación que puso en tiempo y forma.

El Comité ha castigado al filial del Xerez DFC con tres puntos menos.

"Hemos de manifestar, y asi lo reconoce el propio club, que el jugador debio cumplir 2 partidos de sanción, cumpliendo tan solo uno de ellos en la jornada del 19-10-25, y siendo alineado en los del 26-10-25 y del 02-11-25, no cumpliendo por lo tanto uno de los partidos impuestos como sanción, si bien al no ser reclamado el del 26-10-25 el mismo no puede ser sancionado, pero sí el del 02-11-2, ya que por parte del UD Algaida se presento la reclamación en tiempo y forma, por lo que el jugador fue alineado indebidamente, cometiendo por lo tanto el club una alineación indebida de las reguladas en el Art. 77, cual es darle el partido por perdido por el resultado de 3-0, descuento de 3 puntos de la clasificación general y multa accesoria", explica el juez único de competición de la delegación Gaditana de Fútbol. La sanción conlleva aparejada otra económica de 200 euros.