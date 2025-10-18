El Jerez Industrial busca refrendar su mejoría en casa ante el siempre complicado Rota

La séptima jornada para los tres equipos jerezanos en Primera Andaluza se presenta con un poco de todo, pero tremendamente atractiva de cara a escalar posiciones en una clasificación muy apretada, en la que hay muchos equipos en un pañuelo. Los tres juegan de local y el Jerez Industrial afronta el partido más complicado y llamativo, ya que recibe en el Pedro Garrido (17:00) al CD Rota en todo un clásico. El filial del Xerez DFC se mide al del Chiclana en La Granja a las once y el Guadalcacín en el Fernández Marchán a las doce al colista Puerto Real.

El cuadro industrialista tras su victoria la pasada jornada ante el Barbate por 0-2 ha tomado aire y encara su duro compromiso ante los verderones, terceros con 11 puntos, con la moral reforzada y, además de con nuevo director deportivo, Selu, y con un nuevo integrante en su plantilla. El centrocampista Juanjo ha regresado a la entidad tras desvincularse de la UD Los Barrios, club de División de Honor atraviesa algunos problemas económicos. El futbolista dará un plus a la sala de máquinas industrialista y es muy querido por la afición, ya que formó parte de la plantilla que ascendió a División de Honor en el curso 21/22.

El triunfo fuera de casa la pasada jornada debe hacerlo bueno ahora en su estadio, en el que no ha sumado de tres. De hecho, ha empatado los tres enfrentamientos disputados (Ciudad de Cádiz, Roteña en Chapín y Algaida). De vencer, además, superaría a su rival en la clasificación, ya que se colocaría con doce y se acercaría a la zona noble.

Duelo de filiales

La jornada arranca temprano en La Granja con el duelo de filiales. Los de Francis, que el domingo empataron en Arcos después de haberse adelantado en el marcador, plantarán cara a los de José Mari Suazo, que cayeron ante el Rota por 3-1. Los azulinos, sin el delantero Dani Torres, convocado con el primer equipo, buscarán romper con la racha de tres jornadas seguidas sin ganar. Los xerecistas, con ocho puntos, están en la mitad de la tabla y tienen las mismas unidades que su adversario, que es noveno.

El Guada, a por más

Por su parte, el Guadalcacín, que va a más, hará de anfitrión al colista Puerto Real, que cuenta por derrotas todos los partidos disputados. La pasada jornada, además, aplazó su encuentro ante el Trebujena. Los de David Navarro tienen ya diez puntos y son sextos después de dar un paso al frente y vencer al Ciudad de Cádiz en el Manuel de Irigoyen por (1-2). Una victoria les auparía a la parte alta de la tabla.