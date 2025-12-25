El Jerez Industrial reparte alegría y juguetes entre los pequeños ingresados en el Hospital

El Jerez Industrial ha mostrado un año más su lado más solidario y una nutrida representación de la entidad, con el presidente Rubén González al frente, ha acudido al Hospital de Jerez para hacer entrega de todos los juguetes recogidos en su último partido como local en el Pedro Garrido, que fue el derbi ante el Guadalcacín, un encuentro en el que logró su primer triunfo como anfitrión de la temporada por 2-1 y que fue presenciado por bastantes aficionados.

El club blanquiazul, a través de sus redes sociales, ha agradecido a todos los aficionados su aportación porque "esos pequeños ingresados merecen sonreír. Esto es el Jerez Industrial, un club que compite, que lucha y que entiende el fútbol como una herramienta para compartir, educar y estar cerca de los suyos. Porque el verdadero valor de este escudo también se mide fuera del campo".

Directivos, técnicos y jugadores departieron con el personal del Hospital y los futbolistas se mostraron cariñosos con los niños y les entregaron también balones firmados.