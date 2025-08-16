El Jerez Industrial promueve una grada de animación para hacer del Pedro Garrido un fortín

El Jerez Industrial ha creado para la temporada 25/26 una grada de animación para dar más colorido al Pedro Garrido.

La nueva junta directiva del Jerez Industrial encabezada por Rubén Fernández ha desembarcado en el club con ideas renovadas y proyectos novedosos con la intención de hacer crecer al club a nivel institucional, deportivo y social. Sus aspiraciones no se reducen a pelear por dar el salto a División de Honor, también aspiran a llegar al mayor número posible de seguidores para prosperar de la mano en el curso 25/26.

Hace unas semanas, el club lanzó su campaña de socios bajo el lema 'Sentimiento Indomable' con la intención de tocar la fibra de una afición muy fiel, que no entiende de categorías. Ahora, para reforzar esa ayuda a la entidad y dar más protagonismo todavía al respaldo de sus seguidores promueve una grada de animación.

El Jerez Industrial trabaja para que el Pedro S. Garrido sea "mucho más que un campo de fútbol, se convierta en un auténtico fortín" y, para ello, anuncia la creación de esa grada, que estará activa durante toda la temporada con un único objetivo de que "el aliento de la afición empuje al equipo en cada minuto de juego".

Bajo el lema 'Aquí no hay espectadores, aquí somos parte del equipo', el club explica que "esta grada no es para mirar, es para vivir el partido. Banderas, cánticos, bombos y un ambiente incansable deben ser las señas de identidad de este nuevo espacio en el estadio". Los precios para acceder a ella serán especiales y reducidos.

La directiva "anima a todos los seguidores, especialmente a los más jóvenes, a sumarse a la iniciativa. Queremos que cada gol, cada jugada y cada esfuerzo sobre el césped tenga detrás el rugido de nuestra gente. El Jerez Industrial siempre se ha caracterizado por su pasión y su identidad de barrio y esta grada será el corazón de todo eso”.

Igualmente, el club deja claro que "esta grada de animación nace como un espacio libre de violencia y de acceso para todos los mayores de 16 años que quieran formar parte de este proyecto".