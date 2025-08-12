Jerez Industrial, Xerez DFC B y Guadalcacín ya conocen el calendario 25/26
La competición arranca el 7 de septiembre, finaliza el 24 de abril y luego se disputará el play-off
Jerez Industrial, Xerez DFC B y Guadalcacín volverán a coincidir en Primera Andaluza la próxima temporada 25/26 y la RFAF ya ha dado a conocer el calendario. La liga arrancará el próximo 7 de septiembre y los blanquiazules recibirán en la primera jornada al Ciudad de Cádiz en el Pedro Garrido, el filial xerecista hará de anfitrión al Algaida y los pedáneos visitarán al Tarifa. La competición finalizará el 26 abril, con los de Mena recibiendo al Arcos en el Pedro Garrido, los de Francis al Taraguilla y el conjunto de David Navarro visitando al Rayo Sanluqueño.
El primer derbi de la campaña no tardará en llegar. El Guadalcacín recibirá en la cuarta jornada el Antonio Fernández Marchán al Xerez DFC B, en la novena se verán las caras en La Granja Xerez DFC B y Jerez Industrial y en la 14ª, el cuadro blanquiazul se enfrentará al Guadalcacín en el Pedro Garrido. En la segunda vuelta, los derbis serán el las jornadas 19ª, 24ª y 29ª.
Primera Vuelta
JORNADA 1 (7-09-2025)
- Tarifa-Guadalcacín
- Jerez Industrial-Ciudad de Cádiz
- Xerez DFC B-Algaida
JORNADA 2 (14-09-2025)
- Trebujena-Xerez DFC B
- Guadalcacín-Taraguilla
- Puerto Real-Jerez Industrial
JORNADA 3 (21-09-2025)
- Trebujena-Guadalcacín
- Jerez Industrial-Roteña
- Xerez DFC B-Barbate
JORNADA 4 (28-09-2025)
- Guadalcacín-Xerez DFC B
- Guadiaro-Jerez Industrial
JORNADA 5 (05-10-2025)
- Guadalcacín-Arcos
- Jerez Industrial-Algaida
- Xerez DFC B-Rota
JORNADA 6 (12-10-2025)
- Arcos-Xerez DFC B
- Ciudad de Cádiz-Guadalcacín
- Barbate-Jerez Industrial
JORNADA 7 (19-10-2025)
- Guadalcacín-Puerto Real
- Jerez Industrial-Rota
- Xerez DFC B-Chiclana B
JORNADA 8 (26-10-2025)
- Ciudad de Cádiz-Xerez DFC B
- Roteña-Guadalcacín
- Chiclana B-Jerez Industrial
JORNADA 9 (02-11-2025)
- Guadalcacín-Guadiaro
- Xerez DFC B-Jerez Industrial
JORNADA 10 (09-10-2025)
- Puerto Real-Xerez DFC B
- Algaida-Guadalcacín
- Jerez Industrial-Rayo Sanluqueño
JORNADA 11 (16-11-2025)
- Guadalcacín-Barbate
- Tarifa-Jerez Industrial
- Xerez DFC B-Rayo Sanluqueño
JORNADA 12 (23-11-2025)
- Roteña-Xerez DFC B
- Rota-Guadalcacín
- Jerez Industrial-Taraguilla
JORNADA 13 (30-11-2025)
- Guadalcacín-Chiclana B
- Trebujena-Jerez Industrial
- Xerez DFC B-Tarifa
JORNADA 14 (14-12-2025)
- Xerez DFC B-Guadiaro
- Jerez Industrial-Guadalcacín
JORNADA 15 (21-12-2025)
- Arcos-Jerez Industrial
- Guadalcacín-Rayo Sanluqueño
- Taraguilla-Xerez DFC B
Segunda Vuelta
JORNADA 16 (11-01-2026)
- Guadalcacín-Tarifa
- Ciudad de Cádiz-Jerez Industrial
- Xerez DFC B-Algaida
JORNADA 17 (18-01-2026)
- Xerez DFC B-Trebujena
- Taraguilla-Guadalcacín
- Jerez Industrial-Puerto Real
JORNADA 18 (25-01-2026)
- Guadalcacín-Trebujena
- Roteña-Jerez Industrial
- Barbate-Xerez DFC B
JORNADA 19 (01-02-2026)
- Xerez DFC B-Guadalcacín
- Jerez Industrial-Guadiaro
JORNADA 20 (08-02-2026)
- Arcos-Guadalcacín
- Algaida-Jerez Industrial
- Rota-Xerez DFC B
JORNADA 21 (15-02-2026)
- Xerez DFC B-Arcos
- Guadalcacín-Ciudad de Cádiz
- Jerez Industrial-Barbate
JORNADA 22 (22-02-2026)
- Puerto Real-Guadalcacín
- Rota-Jerez Industrial
- Chiclana B-Xerez DFC B
JORNADA 23 (01-03-2026)
- Xerez DFC B-Ciudad de Cádiz
- Guadalcacín-Roteña
- Jerez Industrial-Chiclana B
JORNADA 24 (08-03-2026)
- Guadiaro-Guadalcacín
- Jerez Industrial-Xerez DFC B
JORNADA 25 (15-03-2026)
- Xerez DFC B-Puerto Real
- Guadalcacín-Algaida
- Rayo Sanluqueño-Jerez Industrial
JORNADA 26 (22-03-2026)
- Guadalcacín-Barbate
- Tarifa-Jerez Industrial
- Xerez DFC B-Rayo Sanluqueño
JORNADA 27 (29-03-2026)
- Xerez DFC B-Roteña
- Guadalcacín-Rota
- Taraguilla-Jerez Industrial
JORNADA 28 (05-04-2026)
- Chiclana B-Guadalcacín
- Jerez Industrial-Trebujena
- Tarifa-Xerez DFC
JORNADA 29 (12-04-2026)
- Guadiaro-Xerez DFC B
- Guadalcacín-Jerez Industrial
JORNADA 30 (26-04-2026)
- Jerez Industrial-Arcos
- Rayo Sanluqueño-Guadalcacín
- Xerez DFC B-Taraguilla
Esta próxima temporada, después de muchas peticiones, la Andaluza aceptó la reclamación de los clubes de la categoría y por fin garantizó el ascenso directo del campeón a División de Honor y luego estableció un play-off para acceder a una segunda plaza. De este modo, ascenderán ocho equipos de forma directa y los clasificados entre el segundo y el quinto puesto de cada grupo jugarán un play-off. El vencedor se medirá en una segunda fase de ascenso a los ganadores de los otros tres grupos, Huelva, Córdoba y Sevilla. Tras esos enfrentamientos, el ganador de esa segunda fase también subirá a División de Honor.
