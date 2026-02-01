El Jerez Natación Máster busca su 18º título en Castellón

Con la moral muy alta por cómo se está desarrollando la temporada y con una tremenda responsabilidad, el Jerez Natación Master comparece desde este jueves en Castellón en los Nacionales de piscina corta tras vencer con solvencia en los Campeonatos de Andalucía el pasado mes de enero en Málaga.

Llega el reto final de esta temporada de invierno en piscina corta, donde el Jerez Natación Master se ha mostrado intratable, ya sea en Liga, con buenas actuaciones, como en trofeos y campeonatos puntuales, como en los Autonómicos de Canarias o Castilla León, entre otros.

Vuelve la competición a las excelentes piscinas de La Salera, en Castellón, donde los jerezanos intentarán revalidar y mantener el cetro de campeones en 2025 ante el acoso y derribo del resto de aspirantes. Más de 1.700 deportistas inscritos, y 194 equipos en uno de los nacionales de más nivel de los últimos años y uno de los más multitudinarios de la historia. Y en una piscina donde el Jerez Natación Master cuenta sus apariciones por victorias nacionales, es un vaso talismán hasta ahora. Tenerife, Monteverde, Chamartín y los equipos valencianos, podios habituales también a lo largo de la historia presentan escuadras compensadas y de mucha calidad que, sin duda, pondrán toda la carne en el asador.

Equipazo de 125 nadadores

Los jerezanos acuden a la cita levantina con un auténtico equipazo de 125 nadadores, liderado por la olímpica Ute Hasse y el medallista europeo Ismael Aguado. Los internacionales Iris Matthey, Javier Nogués, Mario Blázquez, Marcos Fernández, Ana Lamberto, y los campeones nacionales, David Huertas, Lola Martínez, Alba Roldán, Angela Mottura, María Expósito, Paula Daopin o Juampa Marín entre otros serán muy importantes también en el devenir del campeonato nacional.

Tenerife, actual campeón de piscina larga, Monteverde Toledo, Tenis Chamartín y los equipos valencianos, principales rivales del Jerez Natación Máster

Si bien no pudo ser inscrito Boris Pallarés (en tratamiento para recuperarse), Didac Leyva (operado de espalda esta semana), Cristina Busquets (opositando) o Anna Aída Martí (ha sido madre recientemente), la lista es de garantías, acatuando como capitanes del equipo los jerezanos Álvaro Bernal y Patricia Marín.

Una vez publicados los listados iniciales, si algo destaca es la fortaleza por nombres propios de muchos equipos, con hasta siete olímpicos repartidos en varias entidades. Será clave, una vez más, la disposición de los jerezanos en las pruebas de relevos, donde presentan 46 equipos, lo que supone una cifra histórica en las inscripciones de cualquier Campeonato.

Valoraciones

Iván Franco, primer técnico jerezano, apunta que “estamos nerviosos y a la vez ilusionados, la empresa es complicada y cada vez hay más nivel. Confiamos en los nuestros, será una competición de poder a poder. Los nadadores están mentalizados y con la pequeña carga de responsabilidad que da ponerse este gorro”.

Alejandro Ucha, presidente de Jerez Natación Master no podrá acudir a Castellón por encontrarse con pruebas médicas pendientes, pero está muy ilusionado: “No ha sido un comienzo de temporada fácil, pero llegamos bien y con mucha fuerza tras el andaluz de Málaga. Un desplazamiento de 125 deportistas es todo un reto en pleno 2026, lo vamos a dar todo”.

La expedición viaja a tierras castellonenses el miércoles a través de distintos medios, incluidos coches particulares. Es uno de los mayores desplazamientos nacionales de un club de nuestra ciudad en la historia del deporte federado local.