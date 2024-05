La jerezana Lorena Trujillano ya es árbitra de la Liga F

Lorena Trujillano pisa fuerte. La jerezana ya es árbitra de Primera División Femenina (LPFF). Su excelente temporada la ha conducido al ascenso, a escalar un peldaño más en su meteórica carrera. La próxima campaña dirigirá encuentros de la Liga F y con sólo 24 años será la colegiada más joven de la categoría. Además, ha sido la única de toda España que ha dado el salto, ya que las otras tres árbitras que han subido lo harán como asistentes, Alicia Gamero, Miriam Martín y Alexia Mayer.

La colegiada, nacida en Tenerife y afincada en Jerez, ha sido seleccionada además por el CTA para participar en las próximas semanas en un curso de formación en VAR para el ejercicio 24/25 y se le abren nuevas puertas. Y es que su trayectoria la avala. Fue la primera mujer en ascender a Tercera RFEF en Andalucía -ha cumplido su segunda campaña en la categoría-, y es asistente en Segunda RFEF masculina.

Su última gran cita

Su último gran encuentro fue el partido de vuelta de la final por el ascenso a Liga F en la Ciudad Deportiva Dani Jarque entre Espanyol y Osasuna, que terminó con triunfo perico por 3-1, que permitió a las catalanas regresar a la máxima categoría. La ida acabó 1-0 para las rojillas. Su actuación fue impecable.

El CTA ha felicitado a las colegiadas y les ha dedicado palabras de elogio: "Queremos agradecer a toda la plantilla el nivel de trabajo y compromiso adquirido durante la temporada y valorar el esfuerzo realizada por todas vosotras".

Lesión inoportuna

Lorena ha recibido la noticia este mismo lunes "y ahora mismo soy todo adrenalina. Me han comunicado la noticia cuando estaba trabajando, ha sido brutal e inesperado. Todo lo que pueda decir es poco porque tuve una lesión en la recta final de la temporada y no sabía si iba a llegar a las pruebas. Acudí a muchas de ellas rota y tuve que pitar partidos vendada. He tenido que superar muchas cosas. Es impresionante, pero al final llegas y el trabajo tiene su recompensa. Estoy muy muy contenta".

Acaba de lograr el ascenso a la máxima categoría del fútbol femenino, pero quiere más y seguir rompiendo barreras. "Ya estoy un pasito más cerca de mi gran sueño, un Mundial, poquito a poco. Debo seguir creciendo cada día, me fijo mucho en Marta Huertas, y quiero dar las gracias a todas las personas que me acompañan, que no son pocas, especialmente a mi madre. La sensación de contárselo y llorar a mares ha sido un momento brutal. Sufre y disfruta a la vez, está ahí siempre para todo".

Sobre el curso de formación en VAR que va a realizar subraya que "es una experiencia nueva. Estoy que no me lo creo, deseando empezar para seguir formándome, trabajando y aprendiendo porque en el arbitraje no acabas de aprender de tus compañeros, de las experiencias en tus partidos y de los que ves. Ahora, vivir esta experiencia va a ser brutal".

El futuro

Apasionada de su profesión, de las que se enfada cuando comete un error "porque somos humanos" y dialogante, aunque siempre intenta marcar territorio con los futbolistas para evitar problemas, cuida todos los detalles antes de cada partido. Analiza a los equipos, a los entrenadores y a los jugadores, no deja nada al azar. Detalles que han contribuido a su éxito.

La próxima temporada pitará en la máxima categoría femenina y "seguiré en Tercera RFEF, me falta un curso para arbitrar a Segunda RFEF, no se puede tener todo. Los ascensos aquí van por separado y no me puedo quejar. Este año estaba volcada en el femenino y lo he conseguido. Lo que sí tengo claro es que voy a seguir trabajando para llegar también a esas categorías superiores a nivel masculino. Poco a poco, las mujeres vamos ganando terreno. Es complicado porque hay mucha gente preparada, pero por esfuerzo y dedicación no va a ser. Ahora, me toca descansar y cargar las pilas para la próxima campaña".