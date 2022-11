Marina Rivas: "Levantar la Copa del Mundo es lo más grande"

Marina Rivas (2 de julio de 2005, Jerez de la Frontera) es pura transformación y espíritu de superación. Su evolución ha sido impresionante. En pocos años, ha pasado de dar sus primeros pasos en La Jerezana, Pueblo Nuevo, Xerez DFC y Real Betis a convertirse en jugadora del Madrid CFF y en campeona del Mundo. La Marina de hoy es más fuerte, se muestra más segura, pero es igual de competitiva, conserva su personalidad y tiene los mismos sueños que aquella niña que encandilaba a todos los que la veían jugar.

La joven centrocampista jerezana tocó la gloria hace justo una semana en la India con la selección española sub-17 femenina al conquistar el Mundial tras imponerse en una agónica final a Colombina por 0-1 con un gol en propia puerta. Recogió el fruto del trabajo realizado junto a sus compañeras durante meses después de la decepción que supuso para el grupo perder en mayo la final del Campeonato de Europa en los penaltis ante Alemania.

Marina, sin demasiado tiempo para disfrutar -se incorporó a los entrenamientos de su equipo el miércoles y este sábado ya le tocó viajar a San Sebastián para medirse a la Real Sociedad en un partido que ganaron por 0-2- vive en una nube y aún no asimila la hazaña: "Ganar un Mundial es lo más grande que se puede conseguir, alzar esa Copa del Mundo es impresionante. Desde la final contra Alemania en el Europeo teníamos claro que íbamos a la India a llevarnos el Mundial y así ha sido, pero creo que aún no somos conscientes de lo que hemos logrado. Estamos todas súper contentas y muy satisfechas del trabajo que hemos realizado, nos lo merecíamos".

El camino, de todos modos, no fue "fácil, todo lo contrario, resultó muy duro. Nos tocó enfrentarnos a selecciones que nos pusieron las cosas complicadas, entre ellas dos de las favoritas del torneo, que eran Japón y Alemania. El único secreto para conseguirlo ha sido la unión de equipo. Eso se reflejaba en el campo. Somos una familia, teníamos claro el objetivo y nunca dejamos de creer. También tuvimos la mala suerte de la lesión de rodilla en un entreno de Nina Pou y nos hizo reforzarnos como equipo y valorarlo aún más".

Durante la competición han vivido "buenos y malos momentos" y de todos "no me puedo quedar con uno solo, todos han sido inolvidables. Aún así, el instante que más me ha marcado fue el segundo gol contra Japón que nos dio la victoria en el descuento y nos permitía acceder a semis. Todas llorábamos de emoción y de satisfacción, fue una locura. Y, por supuesto, el momento de levantar la copa de campeonas del mundo fue increíble".

Su aportación al equipo ha sido sobresaliente, ya que jugó muchos encuentros como titular y no oculta su orgullo. "Somos un equipo y todas hemos aportado nuestro granito de arena, pero estoy contenta en ese sentido. El seleccionar ha confiado siempre en mí y es de agradecer. En esta selección lo que importa es el bloque".

Y a miles de kilómetros, su familia vivía cada partido "con muchísimos nervios y a la vez con muchísima emoción y alegría, siempre estaban todos ahí apoyándome. Les debo muchísimo por todo lo que hacen y han hecho por mí".

A sus 17 años, tiene los pies en el suelo y sus retos a corto plazo los tiene claros: "Tengo que seguir trabajando y mejorando en mi club, el Madrid CFF. Mi primer reto es hacerme con un hueco en el primer equipo y conseguir minutos. Jugar en la máxima categoría y aprender es lo importante, lo demás llegará solo".

La Jerezana, Pueblo Nuevo y Xerez DFC fueron los equipos que la vieron crecer y la flamante campeona del Mundo no se olvida de "mis raíces, de dónde vengo. Agradezco a todos los compañeros que tuve y a mis entrenadores el apoyo que me dieron y el que me siguen prestando, todo lo que estoy consiguiendo es también gracias a ellos. He recibido muchas felicitaciones y muestras de cariño con el título y estoy muy agradecida. Dar las gracias a todos es poco".

La figura de Alexia Putellas, centrocampista del Barcelona ganadora del Balón de Oro en 2021 y 2022, ha roto barreras en el fútbol femenino. La jerezana admite que "es un ejemplo y un referente para todas las niñas que nos queremos dedicar o disfrutar de este deporte. El fútbol femenino está evolucionando muchísimo, cada vez está teniendo más audiencia y se está valorando más".