La jerezana Laura Delgado 'Bimba' pone en pie al Auditorio del Museo de York en la puesta de largo del Mundial

Laura Delgado, capitana de España, durante la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de Rugby Femenina en los Jardines del Museo de York.

La jerezana Laura Delgado 'Bimba', capitana de la selección española de rugby XV, hace patria en cualquier escenario en el que compite y siempre lleva a Jerez por bandera. En esta oportunidad, ha brillado en la emotiva ceremonia de apertura del Campeonato del Mundo, que se disputará en la ciudad de York esta misma semana.

Las Leonas participaron este domingo en un acto en el Tempest Anderson Hall del Yorkshire Museum, que ha marcado el inicio oficial de la competición, que en menos de siete días iniciará su andadura en esta ciudad con España, Nueva Zelanda, Fiyi y Canadá.

La ceremonia, que se ha desarrollado en un ambiente de hermandad y respeto, ha estado marcada por un espíritu de celebración cultural y deportivo. World Rugby ha organizado múltiples ceremonias de apertura en distintas sedes a lo largo del fin de semana, con eventos previos el sábado en Sunderland, con Inglaterra y Estados Unidos; Northampton, con presencia de Brasil, Sudáfrica, Irlanda y Japón, Exeter con Francia e Italia y también el domingo en Manchester con Escocia, Gales, Australia y Samoa.

El acto en York ha contó con la actuación de una 'brass band' tradicional de la ciudad en su apertura, seguido de la bienvenida del vicepresidente de World Rugby, Jonathan Webb, que quiso dedicar unas palabras a los equipos, resaltando los valores de compañerismo y respeto que definen al rugby. Se presentaron también las caps conmemorativas del torneo, las monedas que se repartirán a todas las participantes como recuerdo, y se intercambiaron regalos con los representantes de la ciudad de York.

Uno de los momentos más especiales de la tarde ha sido el discurso de las capitanas de la selección española, la jerezana Laura Delgado y Alba Vinuesa. Con un mensaje emotivo y cercano, las jugadoras han transmitido el verdadero significado de su participación en este Mundial y emocionaron a un Tempest Anderson Hall entregado.

Laura Delgado y Alba Vinuesa, capitanas de España, posan para durante la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de Rugby Femenina. / Jack Thomas/World Rugby

El discurso

"¡Hola! ¡Kia Ora! ¡Bula!

Es un honor estar aquí. Muchísimas gracias a la preciosa ciudad de York. La sensación de entrar en esta ceremonia, en este Museo, rodeadas de tantas caras sonrientes, es algo que nunca olvidaremos.

Nos gustaría empezar contándoos algo un poco personal. Para nosotras, esto no es solo un torneo. Es más que un Mundial. Es mucho, mucho más que las victorias y las derrotas. Estamos aquí para demostrar a cada niña en España que puede soñar en grande.

Quizás nunca hayan visto un balón de rugby antes, y mucho menos un partido de rugby femenino. Y quizás, esta sea la primera vez que vean rugby femenino en televisión. Queremos enseñar a esa niña, y a todas las chicas y mujeres, que pueden ser quienes quieran, en sus propios términos. Incluso una atleta increíble, que puede labrarse un futuro en el deporte. Que los únicos límites que tienen son los que ellas mismas se pongan.

Nunca dejéis de soñar a lo grande, porque nunca se sueña demasiado grande. Y ojalá, todas estas niñas y mujeres empiecen a practicar un deporte, y mejor aún, que ese deporte, sea el rugby.

Las mujeres que nos precedieron lucharon mucho para traernos hasta aquí. Ahora es nuestro turno de dejar nuestra huella y rugir tan fuerte como podamos. En el campo, puede que no seamos las número uno del ranking, pero prometemos ser el equipo que da su 100% en cada momento. Somos un equipo construido con sacrificio y garra.

Y lo más importante, el rugby es un deporte que da la bienvenida a todo el mundo. No importa de dónde vengas, lo grande o pequeña que seas, cuál sea tu raza o religión, o a quién ames. Hay un lugar para cada una de nosotras en este campo.

Como decimos en España, querer es poder. Y vamos a mostrarle al mundo de qué está hecho el corazón de Las Leonas.

Gracias. Vinaka. Tēnā koutou. Muchas gracias York".