Laura Delgado 'Bimba', profeta en su tierra

Laura Delgado 'Bimba' nació en Jerez hace 34 años y es mucho más que una jerezana universal. Presume de serlo y allá donde va practicando el rugby, su gran pasión y su profesión, deja alto el pabellón de su ciudad. Es un referente para varias generaciones y ella es el fiel reflejo de todos los valores del deporte que practica desde hace más dos décadas. Es el triunfo de la voluntad. Fue escalando peldaños a base de sacrificio y esfuerzo y a día de hoy su currículum está al alcance de pocas jugadoras. Es capitana de la selección española de rugby XV y, además, esta leona acumula seis temporadas en la liga inglesa, la única profesional de mujeres y la mejor del mundo.

Laura, ocho veces campeona de Europa con España, la última hace pocos días ante Países Bajos, ha ganado la Championship Nueva Zelanda, fue mundialista en 2017, ya que se quedó fuera en 2014 por una lesión, ha conquistado dos veces la Premiership Rugby Inglesa, ha sido la primera española en representar una Haka en Oceanía, la Pradera Hípica lleva su nombre, fue nombrada mejor deportista de Jerez en 2017 y ha repetido en esta edición de 2024 después de aumentar su palmarés en la gala celebrada en el Teatro Villamarta.

La jerezana se ha mostrado orgullosa, ha asegurado que "casa siempre es casa y tener un reconocimiento en tu casa significa mucho y mucho y no hay nada mejor que poder celebrarlo en este teatro" y ya con la vista puesta en la etapa final de su carrera confiesa: "En los últimos meses, he empezado a ser consciente de todos los años que llevo fuera. Llevo más de una década con la selección, con cuatro títulos mundiales, ocho campeonatos de Europa y no es normal, lo mismo que tampoco es normal lo que han hecho otros compañeros nominados en esta gala. Lo que está haciendo la selección española de rugby femenina y en general el rugby aquí en Jerez tiene mucho mérito. Estoy muy feliz".

A las puertas del Mundial, no oculta su ilusión. "Me encuentro en un momento épico, creo que tengo mucho que dar a mis compañeras, tengo experiencia. Afronto la competición con unas ganas enormes de vivirla y disfrutarla. No me queda otra que mantener la disciplina de entrenar, entrenar y entrenar...".

Laura, además de mostrarse orgullosa por un premio de mejor deportista 2024 que dedicó especialemente a su familia y amigos, no olvida el reconocimiento que el Ayuntamiento le hizo hace años colocando su nombre a la Pradera Hípica. "Me siento querida y valorada. Soy afortunada, siento apoyo y cariño por ese reconocimiento. No es fácil y ojalá esto siga creciendo porque la cultura y el deporte en Jerez son muy buenos. La pasada semana se disputó en la Pradera el Campeonato Gradual y participaron más de quinientos niños. Fue una pasada. Voy a entrenar allí para preparar el físico para la Copa del Mundo y ver allí como muchísimos niños juegan al rugby me llena de orgullo y me motiva muchísimo, hago más carreras cuando les veo jugar".