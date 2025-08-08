La jerezana Laura Sambruno, en el top de las 100 mejores jugadoras del mundo de tenis en silla de ruedas

Laura Samrbuno no tiene techo en el tenis en silla de ruedas. Tras regresar de Turín con su mejor ranking histórico (103), la jugadora jerezana ha roto una nueva barrera, posicionándose en el puesto 89 del ranking ITF Wheelchair Tennis, tras su brillante actuación en el ITTFS 'Memorial Oliver Puras' en Miranda de Ebro.

Con sistema de liguilla round robin, Laura fue de menos a más, firmó dos victorias y dos derrotas, quedando segunda de grupo y en el torneo. Sumó excelentes triunfos ante la estadounidense Elizabeth Williams (49 del mundo) por 6-3 y 6-2 y la francesa Cécile Levasseur (109 del mundo) por 6-0 y 6-1, cayendo ante la británica Ruby Bishop (35 del mundo) 2-6 y 3-6 y contra la española Lola Ochoa (80 del mundo) 0-6 y 2-6, jugadora que acabaría proclamándose campeona del torneo.

En dobles, Laura y su compañera Cécile Levasseur perdieron en la final ante la pareja formada por Lola Ochoa y Elizabeth Williams.

Este gran crecimiento en estos últimos meses que le ha llevado a entrar en el top 100 y Laura ha querido destacar el respaldo "a las personas que me apoyan día a día en esta aventura porque ellos me hacen un poco más fácil todo. Gracias a Moisés Cubiella Porras por ayudarme a sacar lo mejor de mí en la pista y fuera de ella, a Julio Fariñas Baro por ayudarme a encontrar el camino correcto en momentos decisivos, a TMT Training Body&Mind junto a Javi Lorente por poner mi cuerpo y mente a punto para todas las semanas de torneos, a TeamBPro por siempre tenderme la mano cuando lo necesito y no quiero olvidarme de Ortopedia Médica Jerezana, que me apoya desde mi Jerez natal para poder seguir jugando a nivel internacional. Juntos somos más fuertes".