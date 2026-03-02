La jerezana Lorena Trujillano, designada como cuarta árbitra del Turquía-Malta

La jerezana Lorena Trujillano hará historia este martes 3 de marzo en Estambul al convertirse la primera árbitra de la provincia que participe en un partido internacional. La joven colegiada ha sido designada para ser cuarta árbitra del encuentro que este martes disputarán en la capital turca, las selecciones de Turquía y Malta correspondiente a la fase europea de clasificación para la Copa del Mundo femenina de 2027.

Hasta el momento, la árbitra jerezana acumula dos temporadas dirigiendo partidos de la máxima categoría del fútbol femenino nacional, a las que hay que añadir otras dos en 1ª RFEF y una experiencia notable en Tercera División, donde también ha dirigido varios encuentros.

Desde la Federación Andaluza de Fútbol, a través de su delegación en Cádiz, ha dado la enhorabuena a la joven colegiada jerezana, que ha conseguido dar el paso al fútbol internacional, algo que en la provincia no se conseguía desde la época de Salvador Chirino Rivera, que en 1997 logró ascender a árbitro asistente internacional de FIFA, destacando actuaciones en 25 partidos de Champions League, 12 partidos de selecciones absolutas y una semifinal Copa UEFA.