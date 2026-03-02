El Xerez Club Deportivo Baloncesto logra un trabajado triunfo en Córdoba

El Xerez Club Deportivo Baloncesto volvió a demostrar que sabe competir en escenarios complejos y que su ambición no baja cuando juega como visitante. Las jerezanas sumaron una nueva victoria lejos de casa tras imponerse por 75-79 al Gestión y Calor Cordobasket en tierras cordobesas, en un encuentro exigente correspondiente a la jornada 20 de Liga Nacional N1 Femenina.

El partido estuvo marcado por la igualdad, con alternativas constantes en el marcador y un ritmo alto de anotación. El conjunto cordobés exigió al máximo al Xerez Club Deportivo Baloncesto, planteando un duelo físico y con buen acierto exterior, pero el equipo azulino supo responder con personalidad y madurez.

Desde el inicio, el Xerez Club Deportivo Baloncesto apostó por un juego dinámico, buscando ventajas en transición y castigando en el juego interior. El porcentaje en tiros de dos (50%) y la solvencia desde la línea de tiros libres (82%) fueron claves para sostener el pulso ofensivo en los momentos de mayor presión. Además, el equipo mostró profundidad de plantilla y capacidad para ajustar defensivamente cuando el rival encadenaba rachas de anotación.

El encuentro se decidió en los minutos finales, donde el Xerez Club Deportivo Baloncesto gestionó mejor las posesiones y mostró mayor claridad en la toma de decisiones. La experiencia competitiva del grupo permitió cerrar el partido con inteligencia, asegurando una victoria trabajada y de enorme valor en la clasificación.

En el apartado individual, la jugadora más destacada fue Lucía Cruzado Arazola, designada MVP del encuentro tras firmar una actuación muy completa: 15 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias, 3 recuperaciones y 18 de valoración en más de 31 minutos sobre la pista. Su impacto fue determinante en ambos lados del campo, aportando equilibrio y liderazgo en los momentos clave.

También resultaron fundamentales las aportaciones ofensivas de Alejandra Linares Barragán, máxima anotadora del Xerez Club Deportivo Baloncesto con 18 puntos, y el trabajo interior de Eduglatriz Carolina Castro Lutzardo, que sumó 15 puntos y 8 rebotes, siendo un pilar en la pintura.

Con esta victoria, el Xerez Club Deportivo Baloncesto reafirma su excelente dinámica competitiva y continúa sumando triunfos en un tramo decisivo de la temporada. El equipo mantiene su identidad, su ambición y su capacidad para competir hasta el último segundo, consolidándose como uno de los conjuntos más sólidos de la categoría.