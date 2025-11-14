El jerezano Antonio Fernández ficha por Talleres de Córdoba

El jerezano Antonio Fernández Marchán sigue ampliando su importante currículum. El que fuera director deportivo del Xerez CD en Segunda A y también analista de la selección española campeona del Mundo en 2010 con Vicente del Bosque en Sudáfrica se ha convertido en nuevo director de scouting del Club Atlético Talleres de Córdoba, de la Primera División argentina, a partir de la temporada 2026, "en lo que representa una apuesta fuerte del club por seguir profesionalizando su estructura deportiva".

El técnico nacido en Guadalcacín el 27 de agosto de 1970 ha anunciado en sus redes sociales su nuevo destino y se ha mostrado especialmente feliz y motivado ante un nuevo reto. “El fútbol me ha llevado por caminos increíbles y me regaló noches inolvidables. Ahora empieza un desafío diferente, en una tierra que respira fútbol y donde la pasión se vive en cada rincón. A darlo todo. Nos vemos pronto en el Kempes”.

Fernández Marchán dio sus primeros pasos en el mundo del fútbol en su Guadalcacín natal, pronto comenzó a despuntar y ha pasado por entidades, además del Xerez CD y la RFEF, como Cádiz, Sevilla, Valencia o Málaga. Además, es autor de varios libros y uno de los más destacados 'Mi once de oro'.