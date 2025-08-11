El jerezano Javier Galán jr. junto a la malagueña Nour Slamti, plata en la Mediterranean Cup

Javier Galán jr., joven palista del CTM Jerez, y la malagueña Nour Slamti se han colgado la medalla de plata en la modalidad U13 en la Mediterranean Cup, que se ha disputado en la ciudad italiana de Bardonecchia, que se encuentra a novena kilómetros de Turín, entre los días 8 y 10 de agosto. A la cita han acudido, además de la selección española, las de Italia, Portugal, Grecia, Marruecos, Malta, Kosovo o Reino Unido y numerosos jugadores invitados por la organización.

Los españoles vienen logrando resultados muy positivos en este torneo y este año la pareja mixta alevín ha dejado el pabellón más alto todavía. Javier y Nour han brillado y realizado una competición sobresaliente.

La pareja española comenzó la competición demostrando la calidad que atesoran los dos palistas, aunque una inoportuna lesión en el hombro derecho del jerezano marcó el devenir del torneo. Los responsables de la expedición española tomaron la decisión de retirar de la competición individual a Javier para no forzar en exceso su hombro maltrecho y centrar todas sus expectativas en llegar lo más lejos posible por equipos, mientras que Nour seguiría adelante en ambas competiciones.

Los dos alevines han realizado una competición de equipos impecable, colándose en la final con todo merecimiento. Además, hay que tener en cuenta los problemas físicos del jerezano. Javier y Nour únicamente perdieron frente la pareja italiana más fuerte, formada por Pietro Campagna, que fue también campeón individual del torneo, y la palista con ascendencia japonesa Chen Wellan Viola, que igualmente se adjudicó la final individual femenina. Una plata que sabe oro.

La decisión de que Javier Galán no forzara la máquina se basaba en un doble motivo, que su lesión no fuera a más y reservarle para hacer frente de la mejor manera posible al apretado calendario que le queda al jerezano hasta finales de agosto, ya que el día 19 vuela a Letonia para disputar la Liga Europea y luego a Estrasburgo para una doble cita, la concentración de jóvenes talentos europeos y para participar en la Euro Mini Champ's 2025.