Los jerezanos Manela y Dani Ruiz piden apoyo económico para poder acudir al Campeonato de Europa de Muay Thai

El deporte de Jerez se prepara para un hito histórico. Dani Ruiz y Manela Ruiz dos jóvenes luchadores de Muay Thai, menores de edad y formados en la escuela local Team Abuelo, han sido seleccionados para competir representado a España en el prestigioso Campeonato de Europa de Muay Thai, que se celebrará en la ciudad griega de Atenas del 17 al 25 del próximo mes de noviembre.

Estos deportistas, que ostentan los títulos de campeones de Andalucía y España en sus respectivas categorías por partida doble, llevarán el nombre de Jerez a una de las competiciones más importantes a nivel continental, en el que podrán demostrar el gran nivel que ha alcanzado esta modalidad deportiva en Jerez.

El éxito de los dos deportistas del club Team Abuelo, es motivo de orgullo, pero la participación en un evento de esta magnitud implica unos costes elevados (billetes de avión, alojamiento, material deportivo...), que superan los recursos de los jóvenes luchadores y de su equipo. Por ello, el Team Abuelo lanza un llamamiento urgente a empresas, instituciones y particulares de Jerez y de la provincia para que colaboren como patrocinadores y hagan posible que las dos jóvenes promesas puedan estar en Atenas.

"Es un honor inmenso que nuestros deportistas, formados con tanto esfuerzo y dedicación, tengan la oportunidad de luchar por un título europeo. Ya han demostrado su valía ganando en España, y ahora necesitan un último empujón para representar a nuestra ciudad", señalan desde el Team Abuelo. Además, añaden: "Apoyar a estos jóvenes no solo es una contribución al deporte local, sino también es una oportunidad para las marcas patrocinadoras de asociar su nombre a valores como excelencia deportiva y lucha, talento joven y promesa de futuro o representación de Jerez a nivel internacional. Cualquier aportación económica será fundamental para cubrir la logística del viaje y asegurar que los luchadores puedan centrarse únicamente en su preparación y en su desempeño en el ring europeo. Se invita a todos aquellos interesados en conocer más detalles sobre las opciones de patrocinio a contactar con el club Team Abuelo".

Por su parte, Daniel y Manela también lanzan un mensaje en los mismos términos: "Esta competición supone una gran oportunidad para nosotros, pero también supone muchos gastos, por eso estamos buscando patrocinadores o apoyos económicos que nos ayuden a cumplir este sueño y a seguir creciendo en este deporte. Cualquier ayuda cuenta y si colaboras con nosotros, llevaremos tu nombre o tu marcha con orgullo dentro y fuera del ring. Queremos representar a Jerez, Andalucía y España con todo nuestro esfuerzo y corazón. Gracias por creer en nosotros, nos vemos en el ring del Campeonato de Europa".