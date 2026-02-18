José María Jiménez 'Rubiocks', del Club Triatlón Trikiman-Movitransa, tercero en Duatlón de Chiclana

El triatleta jerezano José María Jiménez 'Rubiocks', del Club Triatlón Trikiman-Movitransa, ha conseguido el tercer puesto en su categoría en la primera prueba del Circuito Andaluz de Duatlón, celebrado en Chiclana de la Frontera, uno de los más antiguos de nuestra región. La prueba constaba de 5 km. a pie, 20 km. en bici, acabando con 2,5 km. a pie. Completo el duatlón en un tiempo 01 h. 05 mt. 08 seg.

Está prueba no estaba en su programación, pero su calidad deportiva le valió para situarse entre los primeros de la clasificación.

La pasada temporada se proclamó subcampeón en su categoría en el Circuito Andaluz de Triatlón, sumando al de Campeón por equipos, en las distintas pruebas que se disputaron en Chiclana, Almería y Punta Umbría, estos premios que se entregarán el próximo mes de marzo en la ya citada localidad onubense de Punta Umbría.

El reto para esta temporada de Rubiocks es su participación en los Europeos Multideporte de Banyoles, que se celebrarán entre el 11 y 19 de julio de 2026. Correrá en dos pruebas programadas; el triatlón cros y el triatlón media distancia.

De ese modo vuelve a la larga distancia del triatlón, donde destacó en pasadas ediciones en los Ironman de Lanzarote y Vitoria, estando a pocos segundos de clasificarse para los Campeonatos del Mundo de Hawai.