Kurt Larson y Alejandro Galán, del CTM Jerez, brillan en Tarragona y Sevilla

Kurt Larsson y Alejandro Galán, ambos jugadores del Club Tenis de Mesa Jerez, brillaron en las distintas pruebas en las que participaron este pasado fin de semana. El primero de ellos se desplazó hasta Tarratona, para tomar parte en el Campeonato Estatal en Tarragona, donde se dieron cita jugadores de gran nivel.

Allí, Larson logró un extraordinario tercer puesto y se trajo para Jerez la primera medalla en este Estatal de Tarragona, culminando una actuación sobresaliente.

También brilló con luz propia el joven Alejandro Galán, que participó en competición autonómica. En concreto, el jerezano se proclamó vencedor del Circuito Andaluz celebrado en La Rinconada en la categoría benjamín masculino, imponiéndose con autoridad y sin ceder un solo set en todo el torneo.

En categoría senior femenina, Abril firmó una buena competición, alcanzando los cuartos de final y quedándose a una sola ronda de las semifinales y del podio. Por su parte, Félix Rosado compitió en la categoría de veteranos +50, donde cayó en octavos de final tras un torneo exigente.

Por último, Javier Galán participó en el trial disputado en Alcalá la Real, donde se quedó a las puertas del podio, cayendo en el partido decisivo. Esta prueba sirvió como preparación de cara al Campeonato Estatal que se celebrará el próximo fin de semana.