Laura Delgado 'Bimba' firma por el histórico Harlequins de Londres

La jerezana Laura Delgado Dueñas 'Bimba', capitana de la selección española de rugby con más de cuarenta partidos como internacional a sus espaldas, ha firmado con el histórico equipo londinense Harlequins. Tras un exitoso paso por el Gloucester-Hartpury, donde ganó dos títulos de la liga inglesa, considerada una de las mejores del mundo, Delgado emprende un nuevo capítulo en su carrera con la prestigiosa camiseta del cuadro de Londres en la campaña 24/25.

'Bimba' se ha mostrado feliz por unirse a los Harlequins, el primer equipo internacional al que conoció cuando comenzó su trayectoria en el rugby en su Jerez natal. "Estoy muy emocionada por unirme a este nuevo proyecto, por vestir esta camiseta que tanto significa internacionalmente y por la oportunidad de seguir formándome como entrenadora en el gran centro de excelencia de Londres".

El fichaje de Laura Delgado no sólo refuerza al equipo de los Harlequins con su gran experiencia y su gran nivel de juego, sino que también marcará el seguimiento de su formación como entrenadora, un aspecto clave en su desarrollo profesional.

Laura Delgado, con la camiseta de su nuevo equipo, Harlequins.

La jerezana, que entra en su sexto año en la liga profesional inglesa, es sin duda la jugadora española con más experiencia a nivel internacional. Y, además, no estará sola en esta nueva aventura. La joven promesa Claudia Peña, otro talento emergente de la selección española se une a los Harlequins.

Delgado también ha manifestado su orgullo y respalda totalmente a Peña, destacando que "es uno de los grandes talentos que Inglaterra aún tiene por descubrir, tiene un gran futuro por delante".

La incorporación de Delgado a los Harlequins no sólo confirma su crecimiento, su excelente carrera y sus habilidades en el campo, sino también su compromiso con el desarrollo del rugby femenino. Esta nueva etapa se presenta "emocioante y espero que sirva de inspiración para futuras generaciones de jugadoras españolas".

Su sueño, el Mundial de 2025

Pero Laura no está sólo centrada en su nuevo club, también sueña con disputar con España el Mundial 2025, que precisamente se disputa en Inglaterra, y no lo tiene fácil. La selección perdió el sábado 29 de junio en Cardiff ante la de Gales por 52-20 y no pudo lograr la clasificación directa, aunque tendrá la opción de hacerlo a través de la tercera categoría del certamen, el WXV3, en Dubai en octubre, mientras que las locales lo harán en la segunda, el WXV2. "Disputar un Mundial es el mayor sueño para una jugadora y la mayor competición a la que puedes asistir, en la que están las mejores del mundo. Queremos dar todo de nosotras por llevar la camiseta al Mundial del 2025. Antes de jugar con Gales sabíamos que nos quedaba otra bala en caso de perder y ahora ya estamos centradas en el mes de octubre".