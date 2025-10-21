Llega la primera derrota del Xerez Féminas y es ante el Cádiz (1-2)

Xerez Féminas y Cádiz CF ofrecieron este domingo en el Manuel Millán un partido muy igualado y con dominio alterno de ambos equipos en el que el equipo visitante aprovechó mejor sus oportunidades de ataque para llevarse la victoria por un gol a dos. El Cádiz se adelantó en el marcador en el minuto 25 de partido gracias al gol de Blanca García. En el primer minuto de la segunda parte las xerecistas logran empatar el encuentro tras el gol de Olga Jiménez, con ocasiones para haberle dado la vuelta al marcador pero el equipo visitante dominó el final del partido para lograr el tanto de la victoria en el minuto 83 de nuevo en las botas de Blanca García.

El equipo xerecista pago un castigo excesivo al no poder desplegar su juego de desmarques en un campo de menores dimensiones que La Granja o San Telmo mientras que las gaditanas aprovecharon los desajustes defensivos locales para hacerse con la victoria. Así las cosas el Cádiz CF se mantiene como el único equipo invicto del grupo con pleno de victorias.

La jugadora del Xerez Féminas Adriana Frías fue expulsada por doble amarilla en el último minuto del partido, en una discutida actuación arbitral. Así, Anna Zamudio no podrá contar con ella el próximo fin de semana cuando las xerecistas visiten al Atlético Sanluqueño en la cuarta jornada de la Segunda Andaluza.

Por contra, el equipo cadete del Xerez Féminas logró la victoria por seis goles a uno ante el Real Jaén, resultado que le aúpa, por primera vez en los tres años que lleva en la Primera Andaluza, al liderato de la categoría. El equipo de Abraham Pavía tuvo que remontar el inicial gol jiennense, rehaciéndose rápidamente con los tantos de Manuela Peña, Yasmín Belkarda (en dos ocasiones), Águeda Ríos, Laura Serrano y Aroa Ramos, de penalti. La próxima jornada repiten como locales frente al Córdoba.

El cadete B, por su parte, se llevó la victoria por cuatro goles a cero frente al Escuela Bahía San Fernando con los tantos de Aroa, Sulama, Safae y Alba. Además, el equipo benjamín/alevín han iniciado la liga también con victoria ante el Algeciras.