Xerez Féminas y Cádiz CF se juegan el liderato el domingo en el Manuel Millán

Xerez Féminas y Cádiz CF se enfrentan este domingo (18:00) en el Manuel Millán con el liderato del grupo en juego, ya que ambos equipos llegan a la tercera jornada de la Segunda Andaluza invictos y el cuadro amarillo, además, marcha imbatido, pero con peor diferencia de goles que su rival. Las xerecistas cuentan con once goles a favor y dos en contra, frente a los siete tantos logrados por las jugadoras cadistas. Ambas escuadras retoman la competición tras el parón del pasado fin de semana por las convocatorias de las selecciones gaditana y andaluza.

Anna Zamudio, entrenadora del Xerez Féminas, ha señalado que "es un partido de los que se marcan en rojo en el calendario y que gusta jugar. Serán noventa minutos en los que tenemos tratar de darlo todo, jugando con la misma alegría con la que disputamos el anterior partido". Zamudio entiende que son citas que "se juegan más con el corazón y que se deciden por el ímpetu e intensidad con la que se juega".

El equipo xerecista jugará en Manuel Millán, un campo donde las futbolistas no están habituadas a jugar, pero esperan que no afecte a su juego. Se encuentran a la espera de que se ejecute la remodelación de las instalaciones de San Telmo, que no están en condiciones para acoger los partidos, pero en las que entrenan durante la semana.

Las cadetes, en La Granja

Por su parte, las cadete de Abraham Pavía reciben este sábado (18:00) en La Granja al Real Jaén en la cuarta jornada de la Primera Andaluza. Las xerecistas son terceras de la clasificación con siete puntos, logrados tras dos victorias y un empate, y pretenden mantenerse invictas contra un rival que ocupa la décima plaza con una victoria y dos derrotas.

El cadete B, tras su importante victoria como visitante ante el Guadalcacín, hace de anfitrión este sábado al Escuela Bahía San Fernando a las tres de la tarde en Picadueñas.