Lucía Cruzado, nuevo fichaje del Baloncesto Xerez Club Deportivo

El Xerez Club Deportivo de Baloncesto continúa reforzando su plantilla de cara a la próxima temporada con la incorporación de Lucía Cruzado Arazola, una jugadora exterior con experiencia en la Liga Nacional N1 Femenina y un perfil muy completo que encaja a la perfección en el proyecto xerecista.

Procedente del CB Ciudad de Moguer, equipo con el que disputó la última campaña en N1, Lucía fue protagonista en la Copa Diputación 2024, destacando por su capacidad ofensiva, especialmente desde el tiro exterior, y su solidez en situaciones de lectura y toma de decisiones. Formada en el baloncesto onubense, ha pasado por clubes como el Ciudad de Huelva, el histórico CB Conquero y fue seleccionada por la Federación Española de Baloncesto en categoría cadete, participando en una concentración con la selección U16 en 2015.

En pista, es una jugadora inteligente, con buena mano desde el triple, capacidad para adaptarse a diferentes ritmos de juego y gran compromiso colectivo. Además, está iniciando su andadura como entrenadora de cantera, lo que refuerza su perfil como jugadora integral, comprometida con el crecimiento del baloncesto desde la base.

“Estoy muy ilusionada con este nuevo reto en Jerez. Me sumo al Xerez con muchas ganas de aportar al equipo, aprender y disfrutar del camino. He seguido al club y me motiva mucho el ambiente que se vive y el proyecto que está en marcha”, comenta la ya jugadora azulina. Su entrenadora, Trini Bou, destaca que “Lucía es una incorporación estratégica. Tiene experiencia, lectura del juego, personalidad y muchas ganas de crecer. Aportará mucho dentro y fuera de la pista”.