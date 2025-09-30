'Manita' del Xerez Féminas al Escuela Bahía San Fernando para abrir la liga como líder (5-2)

El Xerez Féminas ha comenzado con buen pie su participación en la Segunda Andaluza´senior y ha abierto la liga en La Granja con una 'manita' al Escuela Bahía San Fernando (5-2) en la primera jornada de la competición que le aúpa a liderar su grupo.

El equipo visitante se adelantó en el marcador con un remate en el interior del área pequeña, pero pronto se repuso el conjunto de Anna Zamudio, que remontó con goles de Bea, Lety, Frías, Paola y Olga. En la recta final del choque, la escuadra isleña logró su segundo tanto en una falta directa.

El Xerez Féminas superó las imprecisiones iniciales para hacerse con el dominio del partido poco a poco, impidiendo a las visitantes desarrollar su juego, y demostró una gran capacidad de desborde con numerosas ocasiones de gol.

El combinado xerecista visitará el próximo fin de semana al Doña Blanca portuense, que también ganó su primer partido, concretamente al Algeciras B por 1-2.

Goleada del cadete

El Xerez Féminas cadete, por su parte, también sumó una victoria. Dominó de principio a fina al José Santacruz de Vélez Málaga en la jornada de sábado y endosarle en La Granja un contundente 5-0, que se suma al importante empate a tres de la jornada anterior ante el Betis. Los goles xerecistas fueron de Yasmín por partida doble, Miren, Martina y Laura.

El equipo de Abraham Pavía se sitúa en la quinta posición de la clasificación de la Primera Andaluza cadete y visitará el próximo fin de semana al Granada CF, que ha ganado sus dos primeros partidos de liga.

Mientras, el cadete B también sumó un importante empate a uno en su visita al Algeciras FS en la primera jornada de la competición provincial.