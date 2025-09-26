El Xerez Féminas sénior abre la liga este domingo en La Granja frente al Escuela Bahía San Fernando

El Xerez Féminas inicia la competición en la Segunda Andaluza sénior con el convencimiento de luchar por el ascenso a Tercera RFEF. Se estrena frente al CD Escuela Bahía San Fernando este domingo (17:00) en las instalaciones deportivas de La Granja. El último enfrentamiento entre ambos conjuntos en Jerez registrado por la RFAF corresponde a la campaña 22/23 y se saldó con victoria xerecista por 3-1.

El equipo de Anna Zamudio, que está satisfecha con la pretemporada de sus jugadoras, está integrado esta temporada por Ainhoa y Lucía, porteras; Malena, Candela, Rocío, Illanes, Pulido y Sara, defensas; Paola, Yadira, Olga, Elena, Adriana, Márquez, Janire, Yumara y Aroa, centrocampistas; y en la delantera Letty, Bea y Frías. Además, el equipo azulino irá incorporando en las diferentes convocatorias a jugadoras del cadete según lo vaya permitiendo el desarrollo de la competición en sendas categorías.

El cadete recibe al José Santacruz

Mientas, la escuadra cadete, entrenada por Abraham Pavía y que milita en la máxima competición de su categoría, afronta este sábado (18:00) en La Granja frente al CD EF José Santacruz la segunda jornada de la Primera Andaluza después de lograr un valioso empate en su visita a la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo frente a la Sección Deportiva Fundación Real Betis Balompié. La xerecistas acariciaron la victoria, ya que vencían por 2-3, pero a falta de un minuto para la finalización del partido el equipo bético lograba el definitivo empate a tres.