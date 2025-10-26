Mbappé contra Lamine Yamal, un clásico por el liderato

Kylian Mbappé contra Lamine Yamal. El duelo de los dos jugadores del momento en el fútbol español. Los grandes referentes actuales de Real Madrid y Barcelona. Herederos de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en un enfrentamiento de rivalidad eterna que aterriza en el Santiago Bernabéu en todo su esplendor. Pulso por el liderato de LaLiga.

La necesidad de Xabi Alonso ante el dominio del escenario de Hansi Flick. El primer clásico a los mandos del Real Madrid del tolosarra, vencedor de todo salvo de los dueños señalados –goleado por PSG en el Mundial de Clubes y Atlético de Madrid en LaLiga–, frente al poderoso primer año del alemán, ganador de cada uno de los cuatro enfrentamientos ante el Real Madrid la pasada temporada que impulsaron el final de la segunda etapa de Carlo Ancelotti.

La oportunidad de ampliar la ventaja en el liderato del Real Madrid a cinco puntos o asaltar el primer puesto del Barcelona. La búsqueda de un paso firme en el crecimiento del equipo de Xabi Alonso, con mejores resultados (11 triunfos en 12 partidos en la temporada) que juego. Intocable aún en el Santiago Bernabéu, donde ha ganado todo lo que ha jugado.

Con un referente que acapara los focos: Kylian Mbappé. Autor de 15 goles en 12 partidos, llega al clásico tras ver cortada ante la Juventus su racha de ocho encuentros consecutivos marcando para el Real Madrid.

El clásico gana en profundidad táctica por el bando madridista y la duda principal radica en la configuración del centro del campo. Decidir si uno formado por Tchouaméni, Arda Güler y Jude Bellingham, como probó ante la Juventus, es suficiente para contrarrestar el poderoso del Barcelona o añadir a un centrocampista puro. Con más opciones en ese caso para Camavinga que para Dani Ceballos, recién recuperado.

Es la principal duda por despejar de Xabi Alonso. Tiene que decidir también en el lateral derecho, donde recupera tras lesiones musculares a Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold, pero todo apunta a que por ritmo y físico sostendrá a Fede Valverde. De esa decisión y la demarcación de Bellingham, dependerá el tercer integrante de un tridente en el que Vinícius y Mbappé son intocables. Peligra la titularidad de Franco Mastantuono en el que será su primer clásico. Como el de Dean Huijsen, recuperado para la gran cita tras dos partidos de baja.

Un Barcelona cargado de dudas y con unas cuantas bajas importantes afronta el primer gran partido del curso en el Santiago Bernabéu. Además de las bajas en el césped, tampoco podrá contar con su entrenador, Hansi Flick, que fue expulsado ante el Girona por una doble amarilla mostrada por Jesús Gil Manzano, y será sustituido por su ayudante, Marcus Sorg, en el banquillo visitante.

De una temporada a otra, el equipo catalán ha cambiado mucho, por eso no sirven de referencia las cuatro victorias logradas por el equipo de Flick ante los madridistas.