El mejor entrenador del mundo de fútbol sala es de Jerez

El jerezano Antonio Vadillo, entrenador del Mallorca Palma Futsal campeón de Europa, sigue atesorando premios. Si hace unas semanas era galardonado con el Ramón Cobo a mejor técnico nacional, ahora el nivel del trofeo es aún mayor, superlativo, ya que ha sido nombrado mejor 'coach' del mundo. La conquista de la UEFA Futsal Champions League conseguida el pasado mes de mayo ha situado al club mallorquín y a sus integrantes en lo más alto y se suceden los galardones para el club y la plantilla.

El último ha sido la elección de Antonio Vadillo como mejor entrenador del mundo. La organización de los premios anuales a los mejores del año del fútbol sala a nivel mundial, Mundo do Futsal, anunció hace unos días que el técnico del conjunto balear recibirá el premio como el mejor del mundo en la gala de final de año que tendrá lugar el Foz de Iguazú, Brasil, el próximo 18 de diciembre, en la que el Mallorca Palma Futsal también será reconocido como el mejor club del mundo.

El premio le llega al jerezano días después de recoger el galardón al mejor entrenador de fútbol sala de España. La conquista de la Champions y conseguir el primer puesto en la fase regular de la Primera División de la pasada temporada auparon a Antonio Vadillo al primer puesto de todos los reconocimientos nacionales e internacionales a los que optan los entrenadores.

Además, el técnico participará en el congreso internacional de entrenadores que tendrá lugar en esas fechas en la misma localidad brasileña junto a los mejores entrenadores del mundo ante los que recibirá este importante galardón.

El jerezano Vadillo ha asegurado que "los premios individuales son consecuencia de un gran trabajo colectivo. Me alegra especialmente por los jugadores, porque hay que hacer buena temporada dentro de la pista para que esto se dé y por mi cuerpo técnico, que son los que me ayudan cada día a ser mejor. Quiero dedicárselo a la afición por el apoyo que siempre nos muestra, agradecer a los jugadores y al cuerpo técnico que cada día me ayudan a ser mejor y al club en el que estoy, que en su día me dio la oportunidad. Estoy muy agradecido a todos", dijo el jerezano en declaraciones a la web del club.