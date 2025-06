Milenium Sport, un Campus como motor de integración social

A José Antonio Luna, técnico deportivo superior y entrenador nacional de fútbol, le cambió la vida el 1 de mayo de 2022 cuando sufrió un accidente fortuito en las escaleras de un párking del centro de la ciudad que le provocó una fractura de cráneo, de la que felizmente se recuperó después de estar 23 días ingresado en la UCI del Hospital de Cádiz y varios días más en el de Jerez. Han pasado algo más de tres años de aquel percance, del que afortunadamente le han quedado pocas secuelas para lo grave que fue. Organizador del Campus Milenium Sport, pionero en la ciudad -con los años han ido proliferando otros tantos-, y que este 2025 cumple su decimosexta edición, no consintió suspenderlo aquel 2022, sólo cambió de fecha: "Fue un reto para mí, pero lo hicimos". Una demostración de fuerza de voluntad.

"Lo que me pasó a mí en 2022 me hizo cambiar el chip, un 'click' para ver la vida de un modo totalmente distinto al que tenía". Luchó por aferrarse a este mundo -se fracturó el cráneo por tres zonas y estuvo muy grave los primeros días- y superó todas las vicisitudes. Tres años después, sigue al frente de la Escuela Milenium Sport que cuenta con 70 alumnos -y una larga lista de espera- y con base en las instalaciones deportivas de San José Obrero y ahora organiza el 16 Campus de Verano de Fútbol del 23 de junio al 4 de julio, que beca a niños que necesitan una integración social. "Para mí, esto es lo más importante de nuestro Campus, que estos chavales que no tienen recursos puedan acceder a él gracias a la colaboración de las empresas que nos patrocinan y también al Ayuntamiento de Jerez a través de Bienestar Social, que de hecho nos felicita todos los años por nuestra labor. Eso es muy gratificante".

"Desde el accidente que sufrí me cambió la mentalidad y la forma de ver la vida, los más agradecidos son los padres de estos chavales"

La delegación de Bienestar Social es la que se encarga de baremar a los candidatos y los que más se amoldan a los requisitos son los que realizan un Campus que este año contará con 60 alumnos bajo el lema 'Ven, diviértete y disfruta', aunque la Asociación Milenium Sport también facilita varias a título particular. Y es que el Campus de José Antonio Luna no sólo está enfocado al fútbol, que tiene un peso importante, pero sin girar todo en torno a él. Dirigido a niños entre 4 y 15 años, se celebra en el Anexo Pepe Ravelo y en el Pabellón de Deportes de Chapín "y además contamos con actividades lúdicas, vamos a Piscinas Jerez (Arena Village), visitamos el zoológico, hacemos una excursión a la playa, otra a Aqualand y al cine y estoy a la espera de poder cerrar una visita a la Real Escuela para que los chavales vean el espectáculo de los caballos".

José Antonio Luna, en la hemeroteca de Diario de Jerez. / Manuel Aranda

José Antonio Luna hace mucho hincapié en los patrocinadores, "que son los que hacen posible que podamos becar a los niños". El Ayuntamiento de Jerez facilita las instalaciones, Grupo Solera, "que está con nosotros desde el primer año y también contamos con el patrocinio de Secovisa, PVC Aluminios Aliaño, Todoorlas.com, Hermanos Carrasco, Hipotels Hotel&Resorts, Domino's Pizza, la tienda deportiva Golazo (del técnico del Jerez Industrial José Manuel Mena), Gestoría Cáliz, Jerez Unión Cine y El Corte Inglés. La idea surgió en el segundo año del campus, "cuando una madre me llegó llorando porque su situación económica no se lo permitía. Analicé la situación y vi que tenía que hacer algo y por eso ofrecemos los bonos de participación a niños en estas situaciones".

El próximo miércoles 18 de junio se celebrará en el Hotel Sherry Park la recepción a los padres en la que el entrenador jerezano, que cuenta con monitores titulados para la realización del Campus, entregará el dossier con toda la información de las actividades y su funcionamiento. El Campus, que cuenta con la coordinación de Luis Álvarez y la colaboración de José Molina (además del resto de entrenadores y personas que velan por el correcto funcionamiento) arranca el día 23 de junio, los días 28 y 29 (sábado y domingo) habrá descanso y la clausura será el día 4, si es posible y como en años anteriores en el Estadio Municipal de Chapín. Además de contar con seguro de responsabilidad civil y una medalla recordatoria del paso por el Campus, a los alumnos se les entrega una camiseta de entrenamiento.

Al margen de su faceta en la Escuela Milenium Sport y otras actividades relacionadas con el fútbol, José Antonio Luna lleva varios años alejado de los banquillos. El último equipo que entrenó fue al Jerez Industrial y aunque ha tenido propuestas, incluso para salir al extranjero, prioriza estar en Jerez por cuestiones familiares. "No renuncio a volver a entrenar, pero me tendrían que ofrecer un buen proyecto, no voy a entrenar por entrenar. Al único club que entrenaría por retomar ese estímulo sería al Nueva Jarilla, esté en la categoría que esté, por el cariño que me tienen. Me han salido cosas, pero desde mi accidente me cambió la mentalidad, me cambió la vida".