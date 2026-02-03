MotoGP 2026: el test de Sepang abre la pretemporada con novedades y ausencias destacadas

El circuito internacional de Sepang en Malasia acoge desde este mes de febrero el primer test oficial de MotoGP de 2026, una cita fundamental para los equipos y pilotos antes del arranque del campeonato mundial. Tras el shakedown test celebrado días atrás, donde fabricantes con concesiones pudieron realizar pruebas iniciales, llega ahora el momento de ver en acción a prácticamente toda la parrilla durante tres jornadas intensivas de trabajo. Sin embargo, dos nombres importantes estarán ausentes en el trazado malasio, mientras que varios debutantes buscarán continuar su adaptación a la categoría reina del motociclismo.

La sesión de entrenamientos en el Petronas Sepang International Circuit permitirá a los equipos ajustar sus configuraciones y evaluar el rendimiento de las nuevas especificaciones técnicas desarrolladas durante el invierno. Las fábricas han trabajado intensamente en sus respectivos proyectos, con especial atención en Honda y Yamaha, que buscan acortar distancias respecto a los fabricantes más competitivos de la última temporada. La ausencia del campeón del mundo Jorge Martín y del prometedor Fermín Aldeguer condicionará parcialmente las conclusiones que puedan extraerse de estos entrenamientos, aunque el grueso de la parrilla estará presente.

Alineación de pilotos para el test oficial

Todas las fábricas participantes en el campeonato de MotoGP presentarán a sus pilotos titulares en Sepang, con dos excepciones significativas. Fermín Aldeguer, del equipo BK8 Gresini Racing MotoGP, no podrá participar debido a una lesión que aún le mantiene apartado de la competición. Por su parte, Jorge Martín, campeón del mundo en 2024 y ahora piloto de Aprilia Racing, continúa su proceso de recuperación tras someterse a dos intervenciones quirúrgicas en diciembre de 2024. El español estará presente en el circuito apoyando a su equipo desde el box, pero será sustituido sobre la moto por el piloto probador italiano Lorenzo Savadori.

Además de los pilotos oficiales, el test contará con la presencia de dos nombres muy conocidos en el paddock. Andrea Dovizioso, leyenda de MotoGP con múltiples subcampeonatos en su palmarés, continúa su labor como piloto probador para Yamaha, trabajando específicamente en el desarrollo del nuevo motor V4 de la marca japonesa. Junto a él estará Augusto Fernández, que también colabora con el proyecto técnico de Iwata en esta nueva configuración de propulsor que representa un cambio radical en la filosofía de la fabricante nipona.

Los avances mostrados durante el shakedown test

El shakedown test celebrado previamente dejó numerosas noticias destacadas que generan expectativas de cara a estas jornadas oficiales. Aleix Espargaró protagonizó uno de los momentos más comentados al marcar la vuelta más rápida para Honda, superando incluso su mejor tiempo personal en la Q2 del Gran Premio de Malasia de 2025. Este registro constituyó además el tiempo más veloz que Honda ha conseguido en MotoGP en el circuito de Sepang, una señal alentadora sobre el progreso del proyecto técnico de la marca del ala dorada.

Por su parte, Yamaha también mostró señales positivas con su revolucionario motor V4. Fabio Quartararo, del equipo Monster Energy Yamaha MotoGP, finalizó el shakedown test a apenas medio segundo de su tiempo de la Q2 de 2025, un dato nada despreciable tratándose de la primera incursión de Yamaha en la configuración de cuatro cilindros en V para MotoGP. El tres veces campeón del mundo de WorldSBK, Toprak Razgatlioglu, ahora piloto de Prima Pramac Yamaha MotoGP, logró un progreso considerable a lo largo de los días de pruebas, aunque fue el rookie de Honda Diogo Moreira, del equipo Pro Honda LCR, quien se llevó los honores como mejor debutante en el global del test, superando al piloto turco en la tercera jornada.

El esperado regreso de Marc Márquez

Uno de los principales focos de atención durante el test oficial será el regreso a la acción de Marc Márquez. El vigente campeón del mundo del equipo Ducati Lenovo Team no se sube a una moto de MotoGP desde octubre de 2025, cuando sufrió una lesión durante el Gran Premio de Indonesia. Tras varios meses de inactividad y recuperación, el piloto de Cervera ofrecerá sus primeras vueltas de 2026 en el circuito malasio, aunque previsiblemente el primer día será de toma de contacto y adaptación antes de incrementar progresivamente el ritmo en las jornadas siguientes.

Su compañero de equipo, Francesco 'Pecco' Bagnaia, también será objeto de especial seguimiento mientras busca reiniciar su temporada tras un complicado año 2025. El piloto italiano buscará arrancar con fuerza en un circuito donde posee el récord de vuelta rápida, intentando recuperar la competitividad que le llevó a conquistar dos títulos mundiales consecutivos en 2022 y 2023. La dinámica interna en Ducati será uno de los elementos a observar durante estos entrenamientos, especialmente tras los movimientos de mercado que han reconfigurado la parrilla para este curso.

Diferencias en el sistema de concesiones

El sistema de concesiones de MotoGP establece diferentes niveles de acceso a los test según los resultados obtenidos por cada fabricante. Yamaha, clasificada en el rango de concesiones D, pudo alinear a todos sus pilotos durante el shakedown test, lo que le proporcionó una ventaja en términos de días de desarrollo. Por el contrario, Honda, Aprilia y KTM tuvieron que esperar al test oficial para reunirse con sus pilotos de carreras, por lo que ahora podrán obtenerse tiempos por vuelta más representativos del potencial real de cada proyecto.

A pesar de esta limitación, los resultados del shakedown test mostraron que tanto Honda como KTM no estuvieron precisamente lentos. Aleix Espargaró logró la mejor marca absoluta para Honda, mientras que Pol Espargaró firmó el segundo tiempo más rápido con Red Bull KTM Factory Racing, demostrando que ambas marcas han realizado avances significativos durante el periodo invernal. Las tres jornadas del test oficial permitirán comprobar si estos progresos se confirman cuando todos los pilotos titulares rueden con sus respectivas máquinas.

El campeonato mundial de motociclismo

MotoGP es la categoría reina del Campeonato del Mundo de Motociclismo de Velocidad, organizado por la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) y gestionado comercialmente por Dorna Sports. La competición reúne a los mejores pilotos y fabricantes del mundo en una serie de grandes premios que se celebran en circuitos de diversos continentes. El campeonato actual cuenta con participación de fabricantes como Ducati, Honda, Yamaha, KTM, Aprilia y Gas Gas, cada uno desarrollando prototipos únicos de hasta 1.000 centímetros cúbicos con tecnología puntera.

El sistema de concesiones implementado en MotoGP busca equilibrar la competitividad entre fabricantes, otorgando ventajas en desarrollo a aquellos con menores resultados deportivos. Estas concesiones incluyen días adicionales de test, mayor número de motores por temporada y libertad para introducir mejoras técnicas sin las restricciones que afectan a los fabricantes más exitosos. El objetivo es promover una parrilla más igualada donde diferentes marcas puedan aspirar a la victoria en cada gran premio.