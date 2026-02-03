Borrasca Leonardo en Jerez: activado el aviso amarillo también por lluvias este martes 3

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por lluvias en Jerez y su campiña para este martes 3 a partir de las 21:00 horas, aviso que se une al ya activado ayer por viento.

Según ha informado la Aemet este martes en su página web, se prevé que las condiciones meteorológicas se recrudezcan hoy en la provincia de Cádiz con aviso naranja en el litoral por vientos y fenómemos costeros por rachas máximas de 90 km/h y 100 km/h en el Estrecho, y en el resto (incluidos Jerez y su zona rural) con aviso amarillo por ráfagas de 70 km/h y también por lluvia con 100% de probabilidad de precipitaciones hasta la medianoche, cuando se activa el aviso naranja por fuertes lluvias hasta las once de la noche del miércoles.

Previsión de la Aemet para las próximas horas.

Así, la Aemet no espera lluvias de poca intensidad hasta las seis de la tarde y más abundantes a partir de las nueve de la noche, con la borrasca Leonardo descargando sin parar todo el miércoles.

En lo que respecta a Jerez de la Frontera y su campiña, con aviso naranja durante todo este miércoles por riesgo importante, las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar los 100 litros en doce horas y 150 en veinticuatro.

Mientras, el nivel del río Guadalete se mantiene por debajo de los seis metros aunque a las ocho de la mañana subía a nivel rojo al llegar a los seis metros, aunque posteriormente ha bajado a la cota de 5,99 metros.