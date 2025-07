La III edición del ‘Muay Thai Legends’, este sábado 12 en el polideportivo Cortijillos de Picadueña Baja

El polideportivo Cortijillos de la barriada Picadueña Baja alberga este sábado 12 de julio a partir de las 20:00 horas el III ‘Muay Thai Legends’ organizado por el Club Team Abuelo con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez a través del Servicio de Deportes. En la velada competirán 15 luchadores de esta especialidad deportiva de ‘boxeo tailandés’ que tiene en Jerez una de sus referencias en Andalucía. No en vano, una de las luchadoras estandarte del club, Malena Ruiz, no podrá competir porque el mismo domingo 13 viajará a Barcelona, como campeona de España, para disputar el cinturón de Campeona de España OMKE de su categoría.

El delegado de Deportes y Desarrollo Educativo, José Ángel Aparicio, ha felicitado a Sergio Núñez, presidente del Team Abuelo, por "organizar esta tercera edición, y no me quiero olvidar de las numerosas empresas patrocinadoras, que hacen posible también este espectáculo haciendo justicia al enorme esfuerzo de Sergio Núñez al frente del Team Abuelo y de las familias que integran el club”.

Aparicio ha subrayado que “se trata de todo un espectáculo de 26 combates de amateur y pro-amateur, con 15 alumnos de la escuela de Team Abuelo, y que se hace en memoria de Alfonso Rodríguez Ríos, uno de los impulsores de los deportes de contacto históricos en nuestra ciudad, y que da nombre al club organizador”.

El ‘Muay Thai Legends III’ cuenta con el apoyo de la Federación Andaluza y de la AVV Pozo de la Víbora, y es evento consolidado que cuenta con la participación de luchadores de Huelva, Chiclana, Arcos, Sanlúcar, “muchos competidores han sido campeones de Andalucía y España en este 2025, por lo que el espectáculo y el ambiente será de nuevo único, en una velada además amenizada por el speaker especializado Pepe Wold.

En esta línea, el delegado de Deportes ha deseado suerte y ha vuelvo a reiterar su enhorabuena a Malena Ruiz “tanto por su avance en los retos deportivos como por sus excelentes notas como estudiante de Bachillerato, es de admirar su esfuerzo y la manera de compatibilizar entrenamientos y competiciones tan exigentes con el nivel de estudios, así que te deseamos que sigas disfrutando del deporte, eres una bandera de Jerez allá donde vas y compites, recordar a todos que entre todos aportamos para que Jerez sea Capital de la Cultura en 2031”.

Por su parte, Malena Ruiz ha explicado que “tenía muchas ganas de estar en el evento, pero ha surgido pelear por el cinturón de España en Barcelona y es una opción que no podía dejar escapar” y ha indicado que “a la hora de compatibilizar los estudios y los entrenamientos con competición hay que buscar las prioridades, y el equilibrio, con la motivación siempre en mejorar”, ha explicado la joven jerezana, que pasará en septiembre a cursar 2º de Bachillerato.

Cartel del combate de Malena Ruiz en Canet de Mar (Barcelona).

Sergio Núñez ha agradecido “al gobierno municipal su apoyo y organización desde la Delegación de Deportes, y a la Asociación de Vecinos que se vuelque con esta actividad, y sobre todo, agradecer a las familias y a los deportistas que suben al ‘ring’, por su motivación, y porque no sólo es deporte, es transmisión de los valores, porque antes que deportistas somos personas”. En este sentido, Núñez ha reiterado su agradecimiento “a los patrocinadores, que siempre están ahí y que se vuelcan también con el evento, que no es fácil, no se monta de un día para otro. Se tiene que trabajar en todos los detalles federativos, con las escuelas, entre otros aspectos”.

La entrada-donativo será de 15 euros y se puede adquirir en la Escuela Team Abuelo, ubicada en la avenida San Juan Bosco 1, y en el teléfono 626 589 510. Los patrocinadores principales son Aguaytics, Bar El Rincón de la Barca, Disturbia Tattoo y Automóviles Copano, con Construcciones Viloita Guillén, La Leyenda 77, DSP División de Seguridad Privada, Lledó Gestión y Pura Vida Nutrición como ‘sponsors’, con la colaboración referida del Ayuntamiento y de la AVV Pozo de la Víbora.