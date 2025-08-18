Multitudinaria cita ciclista en Circuito de Jerez

El Circuito de Jerez ha acogido un año más el Gran Premio Clínica Beiman en carretera.

El VIII Gran Premio Clínica Beiman se disputó este sábado en el entorno único del Circuito de Jerez-Ángel Nieto y reunió a más de 400 ciclistas de categorías comprendidas entre promesa (los más pequeños) y máster 60 (los más veteranos). Una auténtica fiesta ciclista de carretera que se celebró con la organización del C.C. Mountain Bike Jerez y que fue puntuable para el Circuito Diputación de Cádiz, Ranking Andaluz, CAREBA Cadete/Júnior y Copa Andalucía de Féminas 2025.

Las categorías de escuelas brindaron varias mangas muy disputadas donde los deportistas más jóvenes quedaron encantados por el entorno donde se llevó a cabo la prueba. En féminas, la veterana neerlandesa Agnieta Francke (Symisur Centauro Bikes) fue la mejor corredora frente a un pelotón de mucho nivel. Y entre los corredores de mayor nivel el máster 40 José Carlos Canelo (Maderas Romero-Troil-Don Benito) demostró su maestría para alzarse como gran vencedor en la meta.

Todos los ganadores de las distintas categorías recibieron sus premios.

Ganadores por cartegorías

Promesa : Javier Ruiz (C.D.C. Las 60 Pulsaciones) y Lucía Román (C. de Ciclismo Estella Bike).

: Javier Ruiz (C.D.C. Las 60 Pulsaciones) y Lucía Román (C. de Ciclismo Estella Bike). Principiante : Manuel Martínez de Murga (C.D. Guerrero Bike) y Gadea Muñoz (C. Agrup. Ciclista San Antonio).

: Manuel Martínez de Murga (C.D. Guerrero Bike) y Gadea Muñoz (C. Agrup. Ciclista San Antonio). Alevín : Alexis Menacho (C. de Ciclismo Estella Bike) y Marta Parrado (C.D. Peña Ciclista Trebujena).

: Alexis Menacho (C. de Ciclismo Estella Bike) y Marta Parrado (C.D. Peña Ciclista Trebujena). Infantil : José Infantes (Krea Rótulo Torcaldent Makinon) y Candela Martínez (U.C. San Sebastián de los Reyes).

: José Infantes (Krea Rótulo Torcaldent Makinon) y Candela Martínez (U.C. San Sebastián de los Reyes). Cadete : David Martín (El Nieto del Lobo-Nutriban) y Raquel Isidoro.

: David Martín (El Nieto del Lobo-Nutriban) y Raquel Isidoro. Júnior: José Vega y Ana Cotrino (ambos del Electromercantil GR-100).

Las corredoras más pequeñas disfrutaron con la carrera y en la entrega de premios.

Sub-23 : José Antonio Cedeño (C.D. Ronda Lucena) y Belén Lagóstena (Occidente Torremolinos Playa).

: José Antonio Cedeño (C.D. Ronda Lucena) y Belén Lagóstena (Occidente Torremolinos Playa). Élite : Fabián Valderrama (Mot CienxCienBici Salesland) y Agnieta Francke (Symisur Centauro Bikes).

: Fabián Valderrama (Mot CienxCienBici Salesland) y Agnieta Francke (Symisur Centauro Bikes). Máster 30 : Javier Sánchez (Tany Nature-Don Benito) y María Josefa Arroyo (C.D.C. Fran Pozo).

: Javier Sánchez (Tany Nature-Don Benito) y María Josefa Arroyo (C.D.C. Fran Pozo). Máster 40 : José Carlos Canelo (Maderas Romero-Troil-Don Benito) y Pilar González (C. José Manuel Moreno Periñán).

: José Carlos Canelo (Maderas Romero-Troil-Don Benito) y Pilar González (C. José Manuel Moreno Periñán). Máster 50 : Marco Antonio Guijo (C. José Manuel Moreno Periñán) y María del Carmen Martínez (C. Atletismo Beiman).

: Marco Antonio Guijo (C. José Manuel Moreno Periñán) y María del Carmen Martínez (C. Atletismo Beiman). Máster 60: Fco. Javier Montesinos (C.C. Viso del Alcor) y Auxiliadora Medina (C. Atletismo Beiman).

El calor fue el protagonista en la jornada ciclista del Circuito de Jerez. / Álvaro Rivero/Circuito de Jerez

Organización

El evento fue posible gracias al apoyo institucional y empresarial del Ayuntamiento de Jerez, el Circuito de Jerez, Clínica Beiman, patrocinador principal, con la presencia de su gerente Silvia del Ojo, 7Cars y McViman, que además de aportar sus característicos gorros rosas y azules, estuvo representada también por su gerente en el evento.

El presidente del C.C. Mountain Bike Jerez, Sergio Castro Ruiz, ha destacado el trabajo del equipo humano del club, "voluntarios, organización y colaboradores que han hecho posible que todo saliera a la perfección. Sin ellos sería imposible sacar adelante un evento de esta magnitud" y también ha subrayado la importancia de los participantes: “Los corredores son los auténticos protagonistas. Su esfuerzo y deportividad nos han permitido vivir una edición histórica, batiendo récord de participación en pleno agosto y demostrando la fuerza del ciclismo en Jerez y en Andalucía”.

El VIII Gran Premio Clínica Beiman se consolida como una de las grandes citas ciclistas del calendario andaluz, reuniendo a centenares de corredores y familias en un evento que combina deporte, convivencia y pasión por el ciclismo.