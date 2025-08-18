Multitudinaria cita ciclista en Circuito de Jerez
El VIII Gran Premio Clínica Beiman congrega en el trazado jerezano a más de 400 corredores de todas las edades, puntuando para diferentes competiciones de carácter provincial y regional
El VIII Gran Premio Clínica Beiman, en el Circuito de Jerez
El VIII Gran Premio Clínica Beiman se disputó este sábado en el entorno único del Circuito de Jerez-Ángel Nieto y reunió a más de 400 ciclistas de categorías comprendidas entre promesa (los más pequeños) y máster 60 (los más veteranos). Una auténtica fiesta ciclista de carretera que se celebró con la organización del C.C. Mountain Bike Jerez y que fue puntuable para el Circuito Diputación de Cádiz, Ranking Andaluz, CAREBA Cadete/Júnior y Copa Andalucía de Féminas 2025.
Las categorías de escuelas brindaron varias mangas muy disputadas donde los deportistas más jóvenes quedaron encantados por el entorno donde se llevó a cabo la prueba. En féminas, la veterana neerlandesa Agnieta Francke (Symisur Centauro Bikes) fue la mejor corredora frente a un pelotón de mucho nivel. Y entre los corredores de mayor nivel el máster 40 José Carlos Canelo (Maderas Romero-Troil-Don Benito) demostró su maestría para alzarse como gran vencedor en la meta.
Ganadores por cartegorías
- Promesa: Javier Ruiz (C.D.C. Las 60 Pulsaciones) y Lucía Román (C. de Ciclismo Estella Bike).
- Principiante: Manuel Martínez de Murga (C.D. Guerrero Bike) y Gadea Muñoz (C. Agrup. Ciclista San Antonio).
- Alevín: Alexis Menacho (C. de Ciclismo Estella Bike) y Marta Parrado (C.D. Peña Ciclista Trebujena).
- Infantil: José Infantes (Krea Rótulo Torcaldent Makinon) y Candela Martínez (U.C. San Sebastián de los Reyes).
- Cadete: David Martín (El Nieto del Lobo-Nutriban) y Raquel Isidoro.
- Júnior: José Vega y Ana Cotrino (ambos del Electromercantil GR-100).
- Sub-23: José Antonio Cedeño (C.D. Ronda Lucena) y Belén Lagóstena (Occidente Torremolinos Playa).
- Élite: Fabián Valderrama (Mot CienxCienBici Salesland) y Agnieta Francke (Symisur Centauro Bikes).
- Máster 30: Javier Sánchez (Tany Nature-Don Benito) y María Josefa Arroyo (C.D.C. Fran Pozo).
- Máster 40: José Carlos Canelo (Maderas Romero-Troil-Don Benito) y Pilar González (C. José Manuel Moreno Periñán).
- Máster 50: Marco Antonio Guijo (C. José Manuel Moreno Periñán) y María del Carmen Martínez (C. Atletismo Beiman).
- Máster 60: Fco. Javier Montesinos (C.C. Viso del Alcor) y Auxiliadora Medina (C. Atletismo Beiman).
Organización
El evento fue posible gracias al apoyo institucional y empresarial del Ayuntamiento de Jerez, el Circuito de Jerez, Clínica Beiman, patrocinador principal, con la presencia de su gerente Silvia del Ojo, 7Cars y McViman, que además de aportar sus característicos gorros rosas y azules, estuvo representada también por su gerente en el evento.
El presidente del C.C. Mountain Bike Jerez, Sergio Castro Ruiz, ha destacado el trabajo del equipo humano del club, "voluntarios, organización y colaboradores que han hecho posible que todo saliera a la perfección. Sin ellos sería imposible sacar adelante un evento de esta magnitud" y también ha subrayado la importancia de los participantes: “Los corredores son los auténticos protagonistas. Su esfuerzo y deportividad nos han permitido vivir una edición histórica, batiendo récord de participación en pleno agosto y demostrando la fuerza del ciclismo en Jerez y en Andalucía”.
El VIII Gran Premio Clínica Beiman se consolida como una de las grandes citas ciclistas del calendario andaluz, reuniendo a centenares de corredores y familias en un evento que combina deporte, convivencia y pasión por el ciclismo.
