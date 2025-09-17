Naufragio del Xerez Toyota en la Copa del Rey frente al Smurfit WestRock La Palma (7-1)

El Xerez Toyota Nimauto 25/26 no acaba de funcionar. Si el pasado viernes se estrenó en liga con un empate a dos en el Ruiz-Mateos ante el recién ascendido Alchoyano en un encuentro en el que la escuadra del jerezano Jesús Azurmendi fue superior y mereció más, este martes se ha despedido de la Copa del Rey a las primeras de cambio en una cita para olvidar, en la que un equipo de inferior categoría -Tercera-, el Smurfit WestRock La Palma FS, le endosó una goleada de las que hacen daño, 7-1. En un pabellón que registró un llenazo, la escuadra de Alejandro Sánchez demostró el gran estado de forma en el que se encuentra y no dio tregua a un adversario que nunca se sintió cómodo, que pagó caro sus errores y que nunca mostró su potencial a pesar de arriesgar con portero-jugador durante muchos minutos. Los azulinos, finalmente, afrontaron este choque con las ausencias de Juaki, fuera por decisión técnica, Álex Constantino, lesionado, y Orellana y Grimaldi.

El inicio del partido fue de respeto mutuo, con dos escuadras con intensidad, que buscaban pasar esta primera ronda copera, pero sin generar excesivas oportunidades. Las defensas se imponían a las líneas de creación y ataque. Con el paso de los minutos, los locales apretaron y comenzaron a llegar con más peligro al portar defendido por Kako.

Choco, con un gran zurdazo, abrió la lata a los diez minutos. Al Xerez Toyota Nimauto no le quedaba otra que apretar los dientes y empezó a complicar mucho a los anfitriones en defensa, pero La Palma se rehizo y no tardó en ampliar su renta gracias a un gol de Talla (13'). El resultado daba vida a los onubenses, pero el conjunto de Isco Torres, de superior categoría y con calidad, con muy poco era capaz de generar daño en sus ataques, pero se topó entonces con una gran actuación del portero Carlos. Sus intervenciones y la ordenada defensa de sus compañeros hicieron estériles los innumerables intentos azulinos -este martes de rosa- para reducir distancias en el marcador. Y, en un contra, lo que llegó fue el 3-0. Sergio Lepe robó un balón y zafándose hasta del portero pus el 3-0 a placer justo antes del descanso (18').

Emilio Buendia hizo el único gol de los xerecistas en La Palma y deejaba el marcador en 3-1. / La Palma FS

Portero-jugador tras el 3-0

Isco Torres decidió en ese momento que su equipo jugara con portero-jugador, arriesgó y la decisión le dio un rápido rédito al anotar Emilio Buendía, igual que hizo contra el Alchoyano. 3-1. Minuto 19. El juego de cinco fue un recurso que empezó a alternar el técnico xerecista en los últimos minutos de la primera mitad, consiguiendo al menos llegar al descanso con 3-1 y con todo por decidir en el segundo tiempo.

En la reanudación, el choque tuvo el mismo guión con el que se llegó al tiempo de refresco, con un Xerez Toyota Nimauto quemando sus naves con el juego de cinco y un Smurfit WestRock siendo valiente y contragolpeando con peligro. El encuentro fue entrando en calor, si bien los azulinos no fueron capaces de lograr el segundo gol que les metiera de lleno en el partido. Además, un error en elaboración acabó con un disparo alejado del capitán Alberto que supuso el 4-1 con 10 minutos por jugarse. La mala suerte se aliaba con los de Isco. Este tanto no sentó bien a los xerecistas, que se descentraron y comprobaron como poco después Josei establecía el 5-1, ya un mazazo definitivo para sus intereses.

El Xerez Toyota Nimauto, con todo perdido, y ya más con el corazón que con la cabeza, con portero-jugador, buscó lo imposible ante un cuadro local muy crecido y fuerte física y mentalmente, que en el tramo final amplió su ventaja con dianas de Alberto y Carlos estableciendo el 7-1 definitivo, con el que el cuadro palmerino lograba el billete para la segunda ronda de la Copa del Rey y dejar fuera a una escuadra xerecista que tenía depositadas muchas esperanzas en este torneo para seguir creciendo.

El Xerez Toyota mostró una pobre imagen en su encuentro de Copa en La Palma. / Smurfit WestRock La Palma FS