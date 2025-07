Un niño de 6 años de Jerez necesita 70 puntos de sutura tras sufrir una caída en un polideportivo de Cádiz

Hugo, un pequeño de 6 años de Jerez ha sufrido un grave accidente en el Pabellón Polideportivo Municipal Francisco Blanca de Cádiz durante el Torneo Internacional Bahía de Cádiz Futsal Cup que ha necesitado de 70 puntos de sutura después de sufrir una caída en uno de los vestuarios de las dependencias deportivas, sufriendo un profundo corte en el glúteo debido a que una de las pocetas de aluminio de desagüe estaba levantada y actuó, literalmente, como una cuchilla.

"Al finalizar uno de los partidos se produjo un accidente que jamás debería haber ocurrido en una instalación deportiva destinada a menores. Uno de los niños -hijo del entrenador del Jerez'93- se encontraba en la ducha tras el encuentro. Su hermano pequeño, de tan sólo 6 años, se acercó a abrazarlo para consolarlo por la derrota. En ese momento, el niño resbaló accidentalmente y cayó sobre una poceta de aluminio que, incomprensiblemente, se encontraba expuesta en el suelo en condiciones peligrosas".

El corte sufrido fue de extrema gravedad: una profunda herida en la zona glútea con afectación muscular que requirió más de 70 puntos de sutura. El pequeño se encuentra hospitalizado en el Puerta del Mar de Cádiz porque tras ser dado de alta ha sufrido episodios de fiebre y tiene infección, por lo que se requieren analíticas. El alcalde de Cádiz, Bruno García, y el delegado de Deportes lo han visitado y le han deseado una pronta recuperación. La recuperación prevista implica al menos un mes postrado en cama, sin posibilidad de incorporarse.

Lo más alarmante no fue sólo este accidente, sino la "total falta de respuesta de la organización del torneo", señalan desde el club jerezano. "Tras más de una hora esperando una ambulancia -sin recibir ningún tipo de asistencia médica ni apoyo organizativo-, fue finalmente la Policía, que pasaba por la zona, quien trasladó de urgencia al niño al Hospital de Cádiz, al ver la gravedad de la hemorragia", denuncian.

El pequeño de 6 años se encuentra hospitalizado en el Puerta del Mar con fiebre.

"Como padres, como equipo, como ciudadanos, nos sentimos desamparados y profundamente decepcionados. ¿Cómo es posible que unas instalaciones públicas donde se desarrollan torneos infantiles presenten semejantes deficiencias de seguridad? ¿Cómo puede la organización desentenderse ante una situación tan grave?", se preguntan desde el club.

Los padres del menor han interpuesto la correspondiente denuncia ante la comisaría tanto al organizador del torneo -que ha reunido a 96 equipos de varias zonas de España y fuera del país y cuya inscripción tiene un coste de 750 euros- y también contra el Ayuntamiento, "ya que no se puede permitir que unas instalaciones municipales se encuentren en este estado. Al menos, que lo que le ha pasado a mi hijo no vuelva a suceder más", relata David Pozo, padre del menor. "Lo peor de todo es que tras pasarle esto a mi hijo, allí se siguió jugando. Si en lugar del glúteo es en el cuello, no lo cuenta". Por parte de la organización, "sólo hoy -por este lunes- se han puesto en contacto conmigo interesándose por Hugo", varios días después del suceso. El Ayuntamiento, por su parte, ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.