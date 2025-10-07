Nueva goleada del Xerez Féminas, que sigue líder de la Segunda Andaluza

El Xerez Féminas ha logrado una contundente victoria ante Doña Blanca por cero goles a seis en un partido dominado de principio a fin manteniéndose en la primera posición de la clasificación de la Segunda Andaluza Cádiz empatado con el Cádiz CF, equipo al que se enfrentará el 19 de octubre, ya que la próxima semana no hay competición.

El marcador lo abrió Yadira siguiéndole el tanto de Aroa con los que el equipo se fue al descanso. Tras la reanudación Frías, por doble partida, Olga y Malena pusieron el definitivo seis a cero gracias a un gran trabajo de equipo que permitió mantener la portería a cero. Frías se pone al frente de la tabla de goleadoras con tres tantos, uno ante Escuela Bahía San Fernando y los dos logrados ante Doña Blanca.

Por su parte, el cadete de Primera Andaluza solventó con victoria su visita al Granada. El gol de Yasmín a los 34 minutos de juego sirvió para traer de vuelta a Jerez los tres puntos en disputa y que permiten al cuadro entrenado por Abraham Pavía alcanzar la tercera posición de la tabla solo superado por los invictos UD Almería y Málaga CF. Por contra, el cadete B no pudo con el Burreños, que se adelantó en los ocho primeros minutos por cero goles a dos, un lastre que las xerecistas no pudieron remontar pese a los goles de Sulayma, Safae y María para terminar perdiendo por tres goles a cinco.