Paco Coro, reelegido presidente de la Federación Andaluza de Vela por tercera legislatura consecutiva

El jerezano Paco Coro ha sido reelegido como presidente de la Federación Andaluza de Vela para una tercera legislatura consecutiva, consolidando su liderazgo al frente de esta institución que, bajo su dirección, ha experimentado importantes avances. Coro ha sido reelegido en el transcurso de la asamblea celebrada en la tarde de este martes en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz, sede de la Federación Andaluza de Vela en El Puerto de Santa María. En las próximas semanas el presidente nombrará la junta directiva que le acompañará los próximos cuatro años.

Durante sus dos primeras legislaturas, Coro ha impulsado un amplio abanico de mejoras. "Puedo decir a boca llena que hemos logrado mucho: desde sanear económicamente la Federación, mejorar las instalaciones y reforzar las relaciones con los clubes, hasta hitos como la renovación de la concesión hasta 2037 o los convenios con la Marina de Puerto Sherry, la Real Federación Española de Vela (RFEV) y el Consejo Superior de Deportes (CSD)".

De cara a los próximos cuatro años, el presidente subraya que aún queda camino por recorrer. "Nunca está todo hecho. El reto es seguir avanzando en la mejora de nuestras instalaciones, apoyar a nuestros deportistas, clubes y técnicos, y continuar la línea ascendente de los últimos años".

Entre los mayores desafíos que enfrenta la Federación, Coro menciona aspectos económicos, de formación y de inculcar valores tanto deportivos como personales. "Si conseguimos avanzar en estos puntos, me daré por satisfecho", afirma. Además, destaca la importancia de mantenerse proactivo: "He aprendido tanto en las legislaturas anteriores que no sabría por dónde empezar, pero lo fundamental es estar siempre alerta y ser los primeros en adaptarnos a las circunstancias".

Con ilusión y entusiasmo renovados, Coro encara esta nueva etapa con el objetivo de consolidar a la Federación Andaluza de Vela como un referente nacional. "Creo que estamos volviendo a ser una federación ejemplar y líder. Poco a poco, veremos más resultados en esa dirección". Sobre su legado, el presidente concluye: "Dejaré una federación saneada, mejorada en todos los aspectos y perfectamente engranada para que quienes vengan detrás puedan seguir avanzando con facilidad".

El ya presidente de la Federación Andaluza de Vela seguirá en esta nueva etapa compaginando el cargo con el de vicepresidente de la Real Federación Española de Vela.