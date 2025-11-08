Partido de altos vuelos en el Pedro Garrido entre Jerez Industrial y Rayo Sanluqueño

La décima jornada de liga en la Primera Andaluza de Cádiz se presenta con dos platos fuertes. El Jerez Industrial recibe este domingo (17:00) en el Pedro Garrido al intratable líder Rayo Sanluqueño y el Xerez DFC B visita al colista Puerto Real, en un escenario ideal para cortar su mala racha. Mientras, el partido que debían disputar en el Doro Stadium UD Algaida y CD Guadalcacín ha sido aplazado y se jugará el jueves 4 de diciembre a las 19:30, aprovechando que el fin de semana del Puente de la Constitución (6, 7 y 8) para la competición.

El equipo de Nono Prado, reforzado por su victoria en el derbi ante el Xerez DFC B la pasada jornada en La Granja (0-2), se ha colocado sexto con 15 puntos, a un pasito de los puestos de play-off de ascenso, y aspira a lograr su primer triunfo en casa, circunstancia que le está lastrando y que le impide estar más arriba en la tabla. Como anfitriones han disputado cuatro partidos, saldados con una derrota contra el Rota y tres empates. Ahora, tienen un test de altos vuelos frente al intratable líder del jerezano Paco Peña para intentarlo y la tarea es de todo menos fácil.

El Rayo manda en la tabla con 25 puntos en nueve partidos, en los que ha logrado ocho triunfos y un empate, en la primera jornada (0-0) ante el Arcos, el otro equipo invito del grupo, pero ha ganado menos encuentros, cinco, y firmó tablas en cuatro. Los sanluqueños, además, han recibido sólo un gol, la pasada jornada contra el Chiclana B (5-1) y han marcado 19.

El cuadro blanquiazul cuenta para este partido con la baja de Serrano, que en el partido de la pasada jornada contra el filial azulino se rompió el cúbito y ha sido operado con éxito. La entidad ha deseado al futbolista una pronta recuperación y ha escrito en sus redes: "¡Buenas noticias para la familia industrialista! Nuestro jugador Serrano ha sido operado con éxito tras la fractura de cúbito sufrida en el pasado encuentro y ya se encuentra en casa iniciando su recuperación. Desde el club le enviamos toda la fuerza y el cariño del vestuario y de la afición. Pronto volverás más fuerte que nunca, Serrano". Por contra, será alta Joselito Zambrano para suplir la baja del futbolista, que ha llegado procedente de Los Barrios. Manu es duda por un esguince de tobillo y el guardameta César Ramón también se encuentra ya bien físicamente y preparado para debutar.

Nono Prado: "El Rayo es el mejor equipo de la categoría"

Nono Prado ha destacado sobre el choque que "el partido es importante, pero son tres puntos los que hay en juego y durante la semana no hemos querido meter más presión de la debida a los jugadores. Nos enfrentamos al líder invicto, pero en el fútbol nunca se puede decir nunca jamás, puede pasar cualquier cosa, vamos a intentar ser el primer equipo que le gana al líder y acaba con su racha positiva, pondremos toda la carne en el asador para que los puntos se queden casa. El Rayo es el mejor equipo de la categoría, domina todas las facetas del juego, sacan rédito tanto al ataque como a la defensa y son experimentados. Será un partido complicado, tendremos que hacer las cosas muy bien y estar muy concentrados los noventa minutos".

Los blanquiazules no logran sumar de tres como locales y el técnico espera que "eso no pese, trabajamos el tema psicológico y no nos debe condicionar jugar en casa y si lo hace, que sea para bien. Estamos intentando darle a todo normalidad e incidir más en los aspectos tácticos. Va a ser un día bonito, con homenajes, y creo que la gente va a cumplir y se va a volcar con nosotros".

Paco Peña: "El partido será difícil, no nos podemos relajar"

El jerezano Paco Peña se hizo con las riendas de la plantilla sanluqueña el pasado verano y no esperaba "un inicio de liga tan importante, hemos tardado nueve jornadas en encajar un gol y eso dice mucho del trabajo espectacular de mis jugadores. Igual que ha llegado el primer gol también tendrá que llegar la primera derrota y los momentos malos... El club es pequeñito, pero funciona a las mil maravillas y soy feliz, estoy disfrutando. Tengo una plantilla con la que es fácil trabajar, es una familia y se vuelca en todos los aspectos cada día".

Ante el Industrial, pese a sus números como local, espera un partido "complicado, es un club que tiene su historia, que en ese sentido nos gana por goleada. Espero un encuentro intenso, ante un rival fuerte, que, como ya se está viendo, al final estará en los puestos de arriba. No nos podemos relajar, nuestra idea no era ser líderes, era salvar la categoría y de esa idea no nos apartamos. Es cierto que tenemos un plantillón, el mejor de la categoría, pero desde el primer momento estamos teniendo muchas bajas, cinco, seis y hasta siete y es un problema porque siempre tenemos que adaptar jugadores a otras posiciones".

El club ha decretado el encuentro medio día del club, por lo que los socios tendrán que pasar por taquilla y pagar cuatro euros y la entrada general cuesta ocho. Por su parte, tanto los socios Oro como Protector como los menores de 14 años entran gratis, y en una jornada tan especial la entidad va a homenajear a Juan Manuel Queijo, expresidente industrialista fallecido hace unas semanas, y al Proyecto Hombre por su labor social.

Salida asequible para el filial xerecista

Mientras, el Xerez DFC B acude a Virgen del Carmen para visitar al Puerto Real, farolillo rojo del grupo que ha perdido los ocho partidos -tiene uno aplazado ante el Trebujena que debe jugar el 7 de diciembre- disputados. Los de Francis, cerca de los puestos de descenso (13º con 8 puntos) tras encadenar una mala racha de resultados, con seis jornadas sin vencer, en las que han cosechado cuatro derrotas, las tres últimas seguidas, y dos empates, están en la obligación de vencer para frenar la dinámica y comenzar a escalar posiciones para no seguir complicándose.