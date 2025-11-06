Joselito regresa al Jerez Industrial, que declara medio día del club el partido ante el líder Rayo Sanluqueño

El Jerez Industrial, desde la llegada de José Luis Zaldívar 'Selu' a la dirección deportiva hace un par de semanas, sigue dando pasos para crecer y sentar las bases para pelear por el objetivo que se había marcado al inicio de temporada, luchar por dar el salto a División de Honor. A las llegadas del centrocampista Juanjo y del guardameta César Ramón, dos pesos pesados para la categoría por su experiencia en otras superiores, hay que sumar ahora la de Joselito Zambrano, un lateral zurdo que ha decidido abandonar la Unión Deportiva Los Barrios para regresar a un club al que ha pertenecido en diversas etapas, la última el curso pasado antes de recalar en el Racing Portuense.

Los blanquiazules ganan con la incorporación del jerezano de 28 años, con una gran experiencia en escuadras como Antoniano, Guadalcacín o Lebrijana, consistencia en la defensa, experiencia y potencial en ataque, ya que en algunos de sus clubes anteriores ha llegado a jugar de carrilero. El club ha dado a conocer su flamante fichaje a través de sus redes sociales y ha escrito: "Con una amplia experiencia y gran polivalencia sobre el terreno de juego, aportará solidez, carácter y compromiso a la zaga blanquiazul. Bienvenido Joselito".

El futbolista, salvo sorpresa, ya podrá estar a las órdenes de Nono Prado de cara al encuentro de este domingo (17:00) en el Pedro Garrido ante el líder Rayo Sanluqueño que entrena el jerezano Paco Peña y que está imparable desde que comenzó la competición, con 25 puntos en nueve partidos, en los que cosechó ocho triunfos y un empate, por lo que marcha invicto, igual que el Arcos, que tampoco ha perdido, pero ha ganado menos encuentros, cinco, y firmó tablas en cuatro.

Los blanquiazules, por contra, en casa están teniendo muchos problemas desde que arrancó la liga, no saben lo que es sumar de tres y son uno de los peores equipos a domicilio. Han disputado cuatro partidos, que han saldado con una derrota y tres empates y aspiran por fin a romper esa dinámica en su cita más exigente hasta el momento.

El club ha decretado el encuentro medio día del club, por lo que los socios tendrán que pasar por taquilla y pagar cuatro euros y la entrada general cuesta ocho. Por su parte, tanto los socios Oro como Protector como los menores de 14 años entran gratis, y en una jornada tan especial la entidad va a homenajear a Juan Manuel Queijo, expresidente industrialista fallecido hace unas semanas, y al Proyecto Hombre por su labor social.