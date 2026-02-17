La Peña Alfil derrota a Algeciras B en la liga de Primera Andaluza de Ajedrez

El equipo de la Peña Alfil A de Jerez derrotó el pasado fin de semana al equipo de Algeciras B por un contundente 1-4. El encuentro, celebrado en las dependencias municipales de la calle Alfonso XI de Algeciras, ha sido disputado a 5 tableros y a un ritmo de juego de 90 minutos más 30 segundos de incremento por jugada. Los ajedrecistas jerezanos Mauricio Gentes, Alfonso Siliceo y Carlos de la Cruz obtuvieron la victoria, mientras que Pedro Pica y Enrique Cosano hicieron tablas.

De esta forma, el equipo jerezano obtiene los 3 puntos correspondientes a la victoria en la liga andaluza de ajedrez.

Por otro lado, los equipos de la Peña Alfil que disputan la liga provincial obtuvieron un desigual resultado. El equipo Peña Alfil B logró un empate contra el equipo de Algeciras C, destacando las victorias de Pedro Gómez y Tomás Guardia. Por su parte, el equipo Peña Alfil C cayó derrotado ante el PAI D, de San Fernando, por un contundente 3,5 a 0,5.