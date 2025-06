Pérez Herrera seguirá al frente del Atlético Sanluqueño tras obrar otro milagro

El hombre milagro de El Palmar sigue en su 'casa'. El jerezano José Pérez Herrera, extécnico del Xerez DFC, entrenará al Atlético Sanluqueño la próxima temporada después de lograr una permanencia histórica y agónica en Primera Federación. El preparador aterrizó a falta de tres jornadas para el final de liga en un Atleti hundido para suplir a José María Salmerón y consiguió lo que parecía imposible.

En su debut, se impuso en la Ciudad Deportiva Luis del Sol al Betis Deportivo por 0-2 en dos acciones a balón parado, demostrando que ese tipo de situaciones se trabajan. El 0-1 llegó desde de penalti, tras unas manos claras en área de Mawuli Mensah, transformado por Álex Guti y el segundo, después de una falta ejecutada por Álex Martínez que cabeceó Alejandro Pavón. Luego, firmó tablas en El Palmar contra el Real Murcia (0-0), que peleaba por la segunda plaza, y con ese punto sacó al equipo de unos puestos de descenso en los que había estado inmerso durante casi toda la temporada. Encaró la última jornada dependiendo de sí mismo, pero necesitaba vencer en el Rico Pérez a un Hércules ya sin nada en juego. Se impuso por 2-3 y los sanluqueños conseguían conservar una categoría que les costó mucho conseguir.

El club ha dado a conocer este viernes la ampliación de su contrato -en principio sólo firmó por los tres encuentros que restaban- en sus redes sociales: "Renovado José Pérez Herrera. Míster, que empiece el juego".

El técnico, en declaraciones a los medios oficiales de la entidad, ha explicado que "no ha sido fácil tomar la decisión de continuar y no porque no quisiéramos, era por todo lo que había que mover a nivel personal y del club. En estos días, he recibido el cariño toda la afición, el club me ha transmitido confianza, ha hecho ciertos esfuerzos personales y he decidido aceptar el reto".

Sobre lo que siente después de la gesta y de cara al futuro, ha asegurado que "la permanencia la hemos digerido con satisfacción y orgullo. Cuando llegamos a falta de tres semanas esto parecía una odisea, parecía que era imposible lograrla, pero gracias al trabajo de todos obramos el milagro. Me siento satisfecho porque el trabajo ha dado sus frutos. Este tiempo se me ha hecho corto y ya hay que empezar a pensar en el futuro".

Pérez Herrera vive un idilio con el Sanluqueño, ya que fue el club que le permitió dar el salto al fútbol profesional. Llegó a la entidad con 33 años para hacerse cargo del equipo cadete en el curso 11/12, dio el salto al juvenil y de ahí al primer equipo en la 14/15, en enero concretamente, para ocupar el puesto de Puma. Dejó al equipo a las puertas del ascenso a Segunda B, salto de categoría que logró en la siguiente campaña. Arcos, San Fernando, Ibiza Islas Pitiusas y Xerez DFC, con un ascenso de Tercera a Segunda Federación en la 20/21, una permanencia holgada en la 21/22 y un despido precipitado en la 22/23, fueron sus siguientes destinos, hasta que hace un mes volvió a entrenar al conjunto sanluqueño, un club en el que siempre triunfa.