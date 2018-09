Sin pólvora en Utrera (2-0)

El Xerez Deportivo FC sumó su primera derrota de la temporada tras caer a manos del Utrera en un partido en el que pecó de falta de puntería. Los de Pepe Masegosa cuajaron un buen encuentro, dominaron el balón y gozaron de ocasiones, pero fueron penalizados por el tanto inicial de Sergio Navarro. En la segunda mitad se volcaron, pero no hubo acierto ante el meta contrario. En el tiempo de descuento recibieron la puntilla.

Al partido, correspondiente a la segunda jornada del campeonato del Grupo X de Tercera, llegaban ambos contendientes después de empatar en el encuentro inaugural. Los blanquirrojos, que se adelantaron en el feudo de la Balompédica Lebrijana, terminaron cediendo un empate a uno. Por su parte, los xerecistas firmaron tablas (0-0) ante el Sevilla C. Así pues, la ambición de ambos en el San Juan Bosco no era otra que lograr la primera victoria del nuevo curso.

Jorge Herrero estrella un balón en la cruceta en la primera parte y Casares perdona al final

En el campo utrerano hubo muy buen ambiente, con buena parte del más de medio millar de espectadores apoyando a los visitantes. Un apoyo incondicional que le vino de perlas al Xerez Deportivo FC en algunas fases del envite y que sin embargo no evitó que a los cinco minutos los de casa lograran adelantarse en el tanteador.

Y es que a pesar de comenzar muy enchufado, con dos acciones de peligro -la segunda de ellas, de Jorge Herrero, dio en la cruceta- la suerte sonrió al Utrera en su primera aproximación al área de Camacho.

Una internada por la banda derecha de Pablo Haro terminó con un pase de la muerte de éste sobre Sergio Navarro, que cruzó el esférico al fondo de la red. El tanto dejó un poco tocado al XDFC, que tres minutos después estuvo cerca de recibir el segundo tras una acción de Titi en el interior del área y cuyo remate se terminó marchando por poco. Aun así, el dominio territorial correspondió a los azulinos, que poco a poco iban aumentando su producción ofensiva.

Poco antes de llegar al cuarto de hora Ayala tuvo que emplearse a fondo ante un intento de Regino que por poco acaba significando el 1-1. Y prácticamente acto seguido, fue Jorge Herrero el que no llegó al esférico en una nueva llegada.

El partido fue perdiendo la chispa inicial a medida que pasaban los minutos, entrando en una fase en la que pareció que el calor hiciese mella en los futbolistas. Hasta llegar al tramo final del primer acto en el que nuevamente se animó el choque, con ocasiones para los locales.

Una falta bien ejecutada por Titi se marchó al lateral de la red primero y poco después sería su compañero Carreño quien tratara de aumentar la cuenta goleadora del Utrera.

La primera mitad poco más dio de sí. Los de Jesús Galván, al verse con un marcador favorable tan pronto, jugaron con el viento a favor y tiraron de contras. El Xerez DFC, por otro lado, no consiguió hilvanar jugadas claras como para merecer igualar la contienda en el primer acto.

El paso por la caseta dejó claro que lo que se estaba viendo sobre el rectángulo de juego no le gustaba a Masegosa, que no dudó en introducir variaciones en su alineación. Así, saltaron al verde Javi Casares y Juan Gómez y se quedaron en el banquillo Jojo y Marcelo. La idea no era otra que encontrar una brecha en una zaga muy bien plantada por parte del Utrera cuya premisa en la reanudación no era otra que administrar la renta y esperar el momento adecuado para dar el zarpazo definitivo a la contra.

Y pudo llegar el segundo por parte utrerana al poco de iniciarse el segundo capítulo, pues Javi Medina, desde lejos, quiso sorprender a Camacho. El XDFC respondió con otro disparo de Bello que no inquietó a Ayala, que vio como el cuero se marchaba bastante desviado.

Poco después Kiki Padilla se convertiría en la primera sustitución del Utrera reemplazando a un Titi que se marchó lesionado. Pasaban los minutos, entraban hombres de refresco y el marcador seguía siendo 1-0 favorable para la escuadra sevillana.

El XDFC, con más corazón que cabeza, trató de no marcharse de vacío, pero a pesar de controlar el choque, no incomodó a los locales lo suficiente como para restablecer el marcador. Faltó puntería y aunque en las postrimería Javi Casares la tuvo en sus botas en una jugada en la que nuevamente volvió a quedar en evidencia la pólvora mojada de los visitantes, fue finalmente el Utrera el que sentenciaría el partido en el alargue. Antes, Javi Tamayo tampoco había estado inspirado de cara a finalizar una acción.

El 2-0 que dio la primera victoria del ejercicio a los de Jesús Galván lo firmó Kiki Padilla tras una gran jugada de Domingo, que tras zafarse de un defensa dejó en bandeja el tanto a su compañero.

Los tres puntos se quedaron en el Juan Bosco y el Xerez Deportivo FC, que ofreció una buena imagen pero careció de efectividad, tendrá que esperar. El Utrera le ganó la partida y eso que Masegosa realizó cambios en el once respecto al de la pasada jornada. Con Colorado, lesionado, apostó por Rodri, Jojo y Heredia. Se quedaron fuera de inicio Juan Gómez y Javi Casares.