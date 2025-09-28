Portería a cero y goleada del Xerez Toyota al Córdoba B (4-0)

El arreón final antes de concluir la primera parte, con dos goles prácticamente consecutivos, dejó los puntos en el Ruiz-Mateos y supuso la segunda victoria en liga para el Xerez Toyota Nimauto en el duelo de la tercera jornada que enfrentó a los jerezanos con el filial del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Con este resultado, los de Isco Torres se mantienen invictos -sólo han cedido el empate en casa contra el Alchoyano en la jornada inaugural- y conservan la segunda posición sólo por detrás del Mengíbar -tres de tres para los jiennenses- empatados a 7 puntos con el Jumilla y el Cádiz Virgili.

El Toyota fue desde el inicio del encuentro muy superior al Córdoba B y por ocasiones mereció colocarse por delante en el marcador mucho antes. Consytantino, Joselito y Buendía tuvieron buenas oportunidades, Tote buscaba el primero de la tarde con insistencia y la superioridad era tal que los cordobeses se cargaban rápidamente con cinco faltas. A nueve minutos del final de la primera mitad ya habían entrado en bonus, teniendo que bajar la intensidad defensiva un punto para no cometer una sexta penalización a fin de evitar los dobles penaltis.

Entre ocasión y ocasión y algún contragolpe visitante fue transcurriendo la primera mitad hasta que a tres minutos del final del primer período Álex Constantino lograba por fin perforar la meta cordobesa. Lo hizo con un magnífico zurdazo colocando el balón en la escuadra derecha. Se abrió la lata, los jerezanos encarrilaban el encuentro y más que lo harían antes del bocinazo que mandaba a los dos equipos a los vestuarios. A 38 segundos del final, Joselito culminaba una jugada personal. Cruzó la pista, se apoyó en Chicho, que en el pivote le dejaba la pelota y con la derecha hacía el 2-0.

Clasificación.

La segunda mitad arrancó con un equipo visitante intentando meterse en el partido con un gol que les acercase en el marcador, pero el Xerez Toyota defendió muy bien, Kako tuvo un par de buenas intervenciones, aunque a los xerecistas les costaba ampliar las distancias. El tercer gol no llegaría hasta el minuto 34, en una contra de manual. Chicho recuperaba un balón en cancha propia, cruzó la pista, dividió a la izquierda a Tote y este vio cómo Constantino llegaba por la otra parte. El pase fue preciso y el isleño sólo tuvo que empujar la pelota al fondo de la red ante una defensa visitante superada.

Pasó el Cordoba B a jugar de cinco y eso fue su tumba porque a las primeras de cambio y tras un error en la entrega, la pelota quedaba a los pies de Tote, que hacía el cuarto de la tarde con la portería visitante vacía. De ahí al final, el marcador no se movió más y los tres puntos se quedaron en el Ruiz-Mateos tras un partido muy serio de los de Isco Torres, que además dejaban por primera vez la portería a cero esta temporada.