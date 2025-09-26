El Xerez Toyota Nimauto, a por su primer triunfo en el Ruiz-Mateos

El Xerez Toyota Nimauto regresa al Ruiz-Mateos este sábado (19:30) para afrontar frente al filial del Córdoba Patrimonio de la Humanidad su tercer encuentro de liga del Grupo 5 de Segunda B, que será el segundo en casa tras estrenarse con un empate a dos frente al recién ascendido CD Alchoyano y después de recuperar sensaciones en Bujalance con un trabajo triunfo por 6-9 la pasada semana. Con cuatro puntos, se ha colocado en el pelotón de escuadras al frente de la clasificación. El inicio de la temporada oficial no ha sido fácil ni cómodo para los azulinos, que tras firmar tablas en su 'fortín' ante un recién ascendido, cayó en Copa del Rey en La Palma por un contundente 7-1 frente a una escuadra de Tercera. En su primera salida del ejercicio tenía que apretar, lo hizo y no falló.

Con la tranquilidad de la primera victoria, los xerecistas no deben fallar frente a un filial con mucha calidad, que ha dado una de cal y otra de arena en este arranque de la competición, sumando de tres en su estreno ante el Imperio Los Rosales (4-2) y cosechando una derrota en Alcalá de los Gazules frente al CD Alchoyano por 4-1, un partido en el que solo pudieron maquillar el marcador con el tanto del honor ya casi el final de la cita y con 4-0.

Isco Torres, técnico del cuadro azulino, cuenta para este compromiso con todos sus jugadores disponibles. José Grimaldi, que no pudo jugar la pasada semana por un fuerte golpe en un pie, las ha dejado ya atrás y Chicho, que el pasado sábado acabó con molestias en tierras jiennenses, también se ha ido recuperando a lo largo de la semana.

El preparador isleño espera la cita esperanzado y admite que "llegamos en buenas condiciones para intentar conseguir los tres puntos en casa y dar además una buena imagen ante nuestra afición. Todos tenemos ganas de conseguir esa primera victoria después de que en la primera jornada no lo pudiéramos conseguir frente a Alchoyano"- De todos modos, avisa que "nos vamos a enfrentar a un rival de entidad, uno de los filiales de la categoría, el del Córdoba".

Bajo su punto de vista, el adversario de este sábado se trata de un "bloque plagado de gente joven, jugadores con mucha ambición, que son muy intensos en su juego y bueno, como siempre digo, capaces de lo mejor y de lo peor. Es un equipo con novedades respecto al del pasado año, pero son conocidos por nosotros, ya que muchos de ellos han formado parte de las selecciones andaluzas donde tanto Fran Reyes, mi segundo entrenador, como yo, hemos estado varios años".

Isco asegura que durante la semana "hemos trabajado bien el rival, los jugadores creo que llegan preparados, cada día un poquito mejor, dando pasos adelante en nuestra preparación. Además, la moral la tenemos alta también después de la victoria conseguida el sábado pasado fuera de casa en Bujalance, una pista complicada. Tenemos ganas de seguir mejorando, sobre todo a nivel defensivo y ofrecer una buena imagen ante nuestra gente".