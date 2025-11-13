El portero jerezano Aitor García puede debutar este jueves con España sub-17 en Pontevedra

El portero jerezano Aitor García (23/06/2009), que milita en la cantera del Cádiz CF, ha sido convocado por la selección española sub-17 para disputar dos partidos amistosos frente a la República Checa en Pontevedra. El guardameta de 16 años, a las órdenes de Sergio García de la Fuente, puede debutar este jueves a las 17:00 horas en el campo El Baltar (Pontevedra). El combinado hispano tiene otro reto tres días después a las 11:00 en Novo San Pedro (Villalonga). Junto a García también están en la lista los cancerberos Darlington Chichoro, del Manchester United, y Guille Ponce, del Real Madrid.

Aitor García, que se inició en las categorías inferiores del Sevilla y como cadete se enroló en la cantera cadista, esta campaña es el portero titular del cuadro juvenil de División de Honor amarillo. Es el guardameta menos goleado de la liga con cinco tantos encajados en nueve partidos y su equipo es cuarto con 16 puntos, cinco menos que el Betis, líder con 21.

Las buenas actuaciones en la portería del equipo amarillo han permitido al jerezano la llamada del seleccionador. El Cádiz CF ha deseado al jugador mucha suerte en la concentración con el combinado nacional y espera que repita para tomar parte en compromisos oficiales. La sub-17 logró recientemente su clasificación para la siguiente fase del Campeonato de Europa de la categoría al completar la Ronda 1 con pleno de victorias.

Los 23 jugadores citados se encuentran desde este lunes preparando esta doble cita en Sanxenxo, campo base de esta semana de concentración en tierras gallegas.