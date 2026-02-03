El poder de la Premier en el mercado: un solo club, el Manchester City, gastó más que toda la Liga española

El mercado de invierno reafirmó el poder de la Premier League inglesa, con 453 millones de euros de inversión, con el Manchester City a la cabeza en las grandes ligas europeas con los 95 millones gastados, más que toda LaLiga española al completo, con 75,5, pese al impulso de los 54 del Atlético de Madrid en los fichajes de Ademola Lookman, Rodrigo Mendoza y Obed Vargas.

La competición española ha gastado menos no sólo que la inglesa, sino también que la italiana, la segunda en ese sentido con 243 millones; la alemana (101 millones de euros) y la francesa (101 millones), según datos de la web especializada Transfermarkt.

Pero, entre los clubes, España sitúa uno, el Atlético de Madrid, entre los cinco primeros en inversión: el Manchester City es el primero, con 95; el Crystal Palace, el segundo, con 89,7; el West Ham, el tercero, con 56; el Tottenham, el cuarto, con 55; y el conjunto rojiblanco, dirigido por Diego Simeone, el quinto, con 54 millones de euros.

Nadie tiene tanta capacidad como la Premier. Es una demostración en cada mercado. Incluso sin gasto en este invierno de clubes como el Arsenal, el Liverpool, el Chelsea o el Manchester United, que invirtieron 294, 482, 339 y 250 millones, respectivamente, el pasado verano, la liga inglesa se ha ido en invierno hasta los 453 millones de euros.

Dos equipos han sido los protagonistas: Manchester City y Crystal Palace. Nadie ha gastado más no sólo en Inglaterra, sino en el cómputo de las cinco grandes ligas europeas, que el equipo de Pep Guardiola, que ha desembolsado 95 millones de euros en dos fichajes: Antoine Semenyo, por 72 millones desde el Bournemouth de Andoni Iraola y que ha sido el más alto en el mundo en este mercado de invierno, y Marc Guehi, traspasado por 23 millones de euros desde. El central inglés de 25 años procedía del Crystal Palace, que también se ha movido con fuerza en este mes de enero, hasta los 89,7 millones de euros, con Jorgen Strand Larsen, por 49,7 como su apuesta más potente.

Después, el West Ham, que vendió a Lucas Paquetá al Flamengo, se quedó en 56 y el Tottenham ha llegado hasta los 55 millones de euros, entre ellos los 40 de la contratación de Conor Gallagher al Atlético.

El conjunto madrileño ha sido el motor en España. En un mercado de bajo coste, que ha alcanzado los 75,5 millones de euros en entradas, sin incorporaciones en el Real Madrid y una cesión, Joao Cancelo, en el Barcelona, el esprint final del Atlético ha elevado el gasto en LaLiga:él solo ha invertido 54 millones en tres incorporaciones, con Lookman (Atalanta), Mendoza (Elche) y Vargas (Seattle Sounders), por 35, 16 y 3 millones, respectivamente, en traspasos.

Sus 54 millones de los 75,5 representan el 71,5% del gasto en España. Después, el Osasuna ha invertido 5,5 millones entre Raúl Moro y Javi Galán. El Villarreal gastó 3,5 en el lateral Álex Freeman.

Italia también sobrepasa con creces a España. La Serie A es la segunda después de la Premier, con 243 millones de euros en fichajes. Sus clubes también ingresaron 186 millones, por los 288 de Inglaterra, los 173 de Francia, los 121 de LaLiga española y los 22,3 de Alemania.

En Italia, la Lazio ha protagonizado la mayor inversión, con 36,5 millones, seguido por los 31,5 del Nápoles o los 26 de la Roma, que ha contratado al español Bryan Zaragoza; en Alemania y Francia, con 101 millones de gasto cada una, los clubes más activos en este mercado fueron el Wolfsburgo (25 millones) y el Rennes (19,5 millones), respectivamente, todos muy por debajo de los equipos más inversores este enero.