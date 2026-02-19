Primer título de 2026 para Ramón Romero: su octavo Provincial de Sevilla

El primero del año 2026 para el tenista jerezano Ramón Romero Abad, que se ha proclamado este jueves 19 de febrero campeón del Provincial de Sevilla tras imponerse en la final al madrileño Benjamín Velasco por un doble 6-1. Romero se impuso en semifinales a Pepe Domínguez por 6-0 y 6-0 mientas que Velasco accedió a la final imponiéndose a Manuel Díaz Lora por 6-0 y 6-2.

El campeón del Provincial se clasifica directamente para el Campeonato de Andalucía de Veteranos, del que Ramón Romero es campeón en 21 ocasiones. Además, cuenta con 23 títulos provinciales de Cádiz y con el obtenido este jueves es el octavo de Sevilla.

El palmaré de este jerezano es envidiable. Comenzó a jugar tenis con 6 años en la pista del Recreo El Romeral de Jerez y su primer torneo lo conquistaba a los 10 años. Ramón Romero ha sido dos veces subcampeón de España universitario; campeón de España absoluto amaterur en dobles; 31 veces campeón provincial; 21 veces campeón de Andalucía en individual; 8 vevces campeón de Andalucía en dobles; 14 veces campeón de Andalucía por equipos. También una vez campeón de España de veteranos +55 por equipos y en 2025 alcanzó las semifinales del Nacional por equipos +60.

Igualmente, ha conquistado tres torneos internacionales: el ITF Senior de Sevilla; y en dos ocasiones el Internacional de Carboeiro (Portugal). Fue campeón de la consolación en el primer campeonato nacional de comunidades autónomas, torneo celebrado en Mallorca en 2023 y ha sido seleccionado en dos ocasiones para representar a España en los mundiales de veteranos de Estados Unidos y Finlandia al quedar clasificado entre los tres mejores del ránking español de veteranos.