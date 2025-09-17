El PSOE de Jerez arremete contra Diputación: "Es vergonzoso y humillante lo que hace con las subvenciones a los clubes jerezanos"

La Diputación de Cádiz dio a conocer hace unos días las subvenciones con las que ayudará a las distintas instituciones deportivas de la provincia y dejó claro que el reparto equitativo no entra en sus planes ni se preocupa lo más mínimo por alcanzarlo. Con el Cádiz CF, sin ir más lejos, cerró un convenio por un importe de cuatro millones de euros, mientras que a los clubes jerezanos les han concedido cantidades irrisorias y las mayores no superan los veinte mil euros.

El PSOE de Jerez ha estallado contra esos cuatro millones al Cádiz "mientras los clubes de Jerez sobreviven con migajas, calderilla para poder respirar". El portavoz socialista José Antonio Díaz ha denunciado con contundencia "el escándalo mayúsculo que está protagonizando la Diputación Provincial del Partido Popular", ha arremetido contra Almudena Martínez del Junco, presidenta de la entidad, y de María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez por asumirlo. "Es vergonzoso y es humillante. La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez del Junco, que es jerezana, debería defender a su tierra, pero los intereses del PP son otros y ha olvidado a Jerez y a toda la provincia. Esto no es un reparto, es un atraco a la dignidad del deporte jerezano".

Mientras el Cádiz CF recibe importantes cantidades dinero público, clubes como el Xerez CD, el Xerez DFC o el Guadalcacín FSF, que incluso compite en Primera División femenina de fútbol sala, "sobreviven a duras penas, viajando en furgonetas, haciendo colectas y con directivas que se parten la espalda para mantener vivo el deporte en nuestra ciudad. Se ríen de Jerez y encima lo hace una presidenta jerezana del PP mientras la alcaldesa Pelayo está muda para no molestar. Nos preguntamos, ¿tiene Jerez una alcaldesa?¿Tiene García-Pelayo algo que decir ante este ataque de su compañera de partido, Almudena Martínez, contra el fútbol de Jerez? Le dan millones al Cádiz CF mientras los clubes jerezanos, con historia, con cantera, con títulos y con orgullo, reciben limosnas. Es un insulto, un desprecio y un escándalo sin precedentes".